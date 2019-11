'The Walking Dead': La brutal prueba de Alpha a Negan en el 10x06

La semana pasada en 'The Walking Dead' vimos cómo Negan iniciaba un nuevo viaje en solitario que le llevaba hasta los Susurradores. Por el camino compartió viaje con Brandon, un admirador del que fuera el líder de los Salvadores. El joven llevó a Negan hasta tal límite que este volvió a ser el de antes, acabando con Brandon después de que este asesinara a sangre fría y sin motivo a una madre y a su hijo que solo buscaban refugio. Además, Ezekiel desvelaba que tiene cáncer, un secreto que llevaba guardado mucho tiempo y que podría haber marcado su destino para siempre. Por otra parte, Kelly ponía en peligro su vida por culpa de la sordera que comienza a hacer mella en sus habilidades.

La prueba definitiva

En estey que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche en FOX España, Carol y Daryl deciden participar juntos en una nueva misión para acabar con los Susurradores por su propia cuenta. Mientras tanto, Negan intenta ganarse la confianza de Beta para hacerse un hueco en el grupo encabezado por Alpha. Asimismo, Eugene consigue ampliar el alcance de la radio, lo que le permite contactar con una misteriosa voz femenina que responde a su llamada.

Negan vuelve a la acción en 'The Walking Dead'

Como ya vimos al final del episodio anterior, el propósito de Negan era llegar hasta los Susurradores. En el aire quedó si su objetivo era unirse a ellos o derrotarlos desde dentro, pero el propio Negan se encarga de revelarnos sus intenciones. Como él mismo confirma, está dispuesto a contarle a Alpha todos los secretos de sus enemigos. No obstante, para convertirse en un Susurrador más va a tener que superar varias pruebas para demostrar su valía, tal y como Alpha le pide a Beta. Si no las supera, su destino será la muerte, aunque Negan ha logrado salir de cosas mucho peores. Además, su principal reto en este grupo es guardar silencio, algo complicado si tenemos en cuenta que lo que más caracteriza a Negan es su verborrea.

Para su suerte, Negan está curado de espanto y consigue superar todos los obstáculos, incluido salir airoso de una gran horda en la que Beta le había dejado atrapado. Después de superar esta prueba, Negan aparece ante Alpha, explicándole que está más que preparado para ponerse el traje de piel y unirse a ellos. La líder de los Susurradores hace su observación y análisis pertinente, examinando a Negan desde bien cerca y regalándole su habitual gesto de mandar a callar. Esa parece la evidencia y confirmación de que le acepta en su manada, ahora solo falta ver cómo se integra en el grupo y si resulta una pieza fundamental o un estorbo.

Los planes de Carol

Daryl y Carol traman un nuevo plan en 'The Walking Dead'

Que Carol es un alma libre es algo que ya sabíamos desde hace varias temporadas. Que tiene mucha sed de venganza lo terminamos de confirmar cuando intentó asesinar a Alpha de un disparo. Estos son motivos suficientes para justificar que siga tomando decisiones por cuenta propia, sin valorar el peligro real que suponen sus acciones. Quizá su forma de actuar sea egoísta porque solo busca vengar la muerte de Henry y sus amigos, pero cabe reconocer que es la única que intenta hacer algo por frenar la amenaza de Alpha y los Susurradores. Además, aunque pueda parecer que está sola, Daryl siempre está pendiente de ella hasta tal punto que logra averiguar sus planes.

Juntos forman un gran equipo y mantienen una amistad envidiable. De hecho, Carol no tiene problema en confesarle que está rastreando la horda de Alpha para dar con los Susurradores. No obstante, según reconoce, esta vez no quiere provocar un nuevo conflicto, por lo que le asegura a Daryl que su única intención es encontrarlos y avisar al Consejo. Cuesta creerle cuando secuencias antes la hemos visto dudar si coger o no la pistola, pero ella misma intenta quitar hierro al asunto con una conversación banal e insustancial. Nos gusta ver que forman una buena camarada, e incluso han intentado camuflar una secuencia aburrida con la posible historia de amor entre Daryl y Connie, pero las conversaciones tediosas que no aportan nada relevante siguen siendo un lastre para el ritmo de la serie.

Tras la negativa de Daryl respecto a lo que siente por Connie, finalmente se deja arrastrar por Carol y ambos cruzan la frontera. Saben que, si la vuelven a fastidiar, todos pagarán por ello, pero les importa bien poco. De hecho, el plan casi sale mal cuando Carol hace un movimiento en falso y llama la atención de los caminantes. Afortunadamente, logran salir ilesos y, aparentemente, sin ser descubiertos, aunque por un momento hemos dudado sobre el bienestar de Daryl. Por si fuera pequeño el susto, Carol aparece con uno de los Susurradores maniatado y decide llevárselo como prisionero para sonsacarle información. Parece que la mujer lo tenía todo mucho más planeado de lo que decía, cosa que a Daryl no le termina de gustar.

Señales de que todo puede pasar

Eugene logra contactar por radio con una mujer en 'The Walking Dead'

Mientras tanto, en Alexandria, Siddiq ha dejado que Dante tome las riendas de la enfermería mientras él se hace cargo de su hija Coco y vigila a Rosita, que se encuentra enferma por culpa de una gastroenteritis. Hasta aquí podría ser una escena cotidiana más como sucede en cualquier familia, pero todo cambia cuando descubren que la mitad de la comunidad se encuentra afectada por el virus estomacal. Siddiq pierde el control al ver que Dante no está a la altura, pero logra mantener la calma y darle su voto de confianza. Las consecuencias del horror que vivió en la masacre cometida por Alpha siguen siendo evidentes, de hecho, protagoniza una de las secuencias más desconcertantes. Al cerrar los ojos, Siddiq ha pasado de estar en su cuarto al exterior con Coco en brazos y rodeado de caminantes. No queda muy claro si se trata de un sueño o de que sus temores se han hecho realidad.

Por su parte, Eugene permanece en Hilltop, donde ha podido mejorar el alcance de la radio con el satélite ruso que cayó del cielo y provocó el incendio. Aunque él mismo quiso alejarse de Alexandria por no estar cerca de Rosita, no puede evitar echarle de menos, igual que le sucede a ella. La conversación por radio nos deja ver que se aprecian y quieren mutuamente, aunque no en el mismo sentido, pero eso no quita para que se conserve ese cariño especial. Sin ir más lejos, Eugene ha permanecido atento ante la promesa de volver hablar por la tarde, algo que Rosita no ha podido cumplir al enfermar. Sin embargo, lo interesante de esta historia no es la amistad entre ambos, lo importante es que la radio ha servido para que Eugene contacte con una mujer desconocida.

Todo parece indicar que pertenece a la Commonwealth que hemos visto en los cómics, pero tendremos que esperar porque ella se niega a dar información actual. El temor de haber contactado con alguien peligroso es evidente, aunque la soledad de Eugene le está haciendo confiar en ella muy rápidamente. Contarle su pasado y ver que tienen tantas cosas en común no hace daño a nadie, el fallo estaría en comunicar más información de la necesaria. Tenemos que esperar para ver si será capaz de revelar su posición o no, pero de momento se encuentra ilusionado por la nueva amistad que acaba de entablar, aunque la tenga que mantener en secreto para ganarse su plena confianza.