'The Walking Dead': Negan se reencuentra con su pasado en el 10x05, ¿ha cambiado realmente?

En el anterior episodio de 'The Walking Dead' vimos cómo los habitantes de Hilltop tuvieron que hacer frente a un grave problema de seguridad que puso en peligro a la comunidad. En concreto, la caída de un gran árbol destrozó parte del muro y atrajo a una gran horda de caminantes. El trabajo en equipo les permitió no tener que lamentar pérdidas humanas, pero la amenaza de los Susurradores ahora es mayor que nunca. Además, Lydia mostraba su lado más oscuro al intentar defenderse de un pequeño grupo que se ha propuesto intimidarle y hacerle la vida imposible. Sin embargo, la ayuda de Negan fue crucial para evitar que la mataran, aunque en su propósito de salvar a la joven asesinó sin querer a Margo. El futuro de Negan quedó en el aire, sobre todo después de comprobar que había logrado escapar.

Confianza perdida

En este, que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblada al castellano cada lunes por la noche en FOX España, Negan inicia un viaje en solitario hasta que es encontrado por uno de los habitantes de Alexandria. Por su parte, Ezekiel desvela un secreto que llevaba tiempo guardando y que podría definir su destino. Al mismo tiempo, los habitantes de Hilltop siguen recomponiéndose tras el último percance, todo ello mientras Daryl, Connie y Magna salen en busca de Kelly, que no ha regresado a la comunidad cuando debía.

Connie y Daryl en 'The Walking Dead'

En el capítulo anterior ya pudimos ver cómo Kelly comenzaba a tener síntoma de pérdida de audición, un problema que esta vez le ha pasado factura. No poder escuchar la presencia de caminantes casi le cuesta la vida, pero también ha sido la excusa perfecta para que Connie y Daryl compartieran secuencias juntos. La complicidad entre ambos cada vez es más evidente, mostrando una química muy buena que podría desencadenar en algo más que una amistad. Sin embargo, esa unión podría romperse después de encontrar a Kelly y descubrir que ella y Magna son las responsables de los robos de víveres que han sufrido en Hilltop.

Si bien es cierto que Connie no ha tenido nada que ver con los hurtos e incluso se siente mal por lo sucedido, siempre va a dar la cara por ellas pues las considera su familia. Precisamente, Daryl sabe a la perfección lo que significa esa palabra, por eso ha accedido a participar en la mentira para que nadie de la comunidad descubriese la verdad. Sabemos que Daryl no le va a quitar el ojo de encima a Magna, pero tampoco puede resistirse a ayudar a Connie. De hecho, no ha podido esconder la sonrisa cuando Connie le ha dicho que a él también lo considera familia. Parece un gesto inocente, pero en realidad es un pequeño paso más en esta inesperada relación que todavía puede dar mucho juego.

Nadia Hilker es Magna en 'The Walking Dead'

Mientras su gente salía en busca de Kelly, Yumiko ha permanecido en Hilltop, donde está actuando como líder tomando las riendas de la comunidad. Pero la mujer no lo tiene nada fácil con la desconfianza que impera por culpa de los Susurradores. Por si fuera poco, Manga no está colaborando lo más mínimo. Es evidente que su relación no pasa por el mejor momento, menos todavía cuando Magna confiesa que es culpable del crimen del que le acusaban antes de que diera comienza el fin del mundo. En su caso actuó por venganza después de que hicieran daño a un miembro de su familia, pero esa confesión ha sido el detonante para que Yumiko quiera perderla de vista, por lo menos de momento.

Connie, Kelly, Yumiko y Magna son personajes que llevan poco tiempo con nuestros protagonistas y de los que desconocemos muchos aspectos, sobre todo de su pasado. Hasta ahora hemos podido comprobar que están del lado de Michonne, Daryl y compañía, o al menos han ayudado en varias ocasiones a las comunidades, aunque los últimos acontecimientos nos han desconcertado. No podemos olvidar que las estamos conociendo poco a poco, por lo que todavía nos queda mucho por averiguar y, aunque han demostrado en muchos casos sus buenas intenciones, ya hemos comprobado que no nos podemos fiar del todo.

El regreso de Negan

Brandon y Negan en 'The Walking Dead'

Después de asesinar a Margo por proteger a Lydia, Negan logró huir de Alexandria antes de que tomaran represalias contra él. Su destino queda abierto a que sepa esconderse y defenderse sin que nadie le encuentre, pero parece haber perdido la práctica pues Brandon da con él fácilmente. El joven es hijo de uno de los antiguos Salvadores, por lo que siente absoluta admiración por la figura de Negan, o por lo menos por lo que representaba años atrás. Por su edad, en realidad desconoce cómo eran las cosas, por lo que vive en un mundo de fantasía e idealizado por todo lo que le han contado. La película que se ha montado en su cabeza le hace actuar por un único objetivo: que los Salvadores vuelvan a toda costa.

Al ver la chaqueta y el bate es muy fácil temer que Negan vuelva a caer en hábitos pasados, pero ya nos ha mostrado que detrás de toda esa fachada y de los terribles actos que cometió se esconde un corazón. Aunque no puede evitar mostrar que le gusta la idea de volver a ser el de antes, él mismo intenta evitarlo y, para ello, no duda en ayudar a una mujer y a su hijo. Como hemos visto con Carl, con Judith y con Lydia, los niños son el punto débil de Negan y sería incapaz de hacerles daño. Ese es el motivo por el que Negan vuelve a mostrar su lado más salvaje cuando descubre que Brandon ha asesinado a la madre y a su pequeño. El joven pensaba que le estaba poniendo a prueba, pero solo ha logrado cavar su propia tumba.

No podemos negar que volver a ver a Negan ensañarse con alguien nos ha recordado a ese hombre despiadado y sin escrúpulos que asesinó a sangre fría a Glenn y a Abraham. No obstante, hay una pequeña diferencia. Por aquel entonces asesinaba a modo de lección y casi por diversión, mientras que ahora lo ha hecho movido por la rabia y como acto de venganza. Todo ello no quita que ese acto haya servido para reavivar al Negan del pasado, para permitirle recordarle lo que se siente al tener el poder y el control de la situación. El propio Negan es consciente de esa sensación y ha decidido ponerse de nuevo su chaqueta de cuero y caminar bate de béisbol en mano. Su sonrisa le delata, sobre todo cuando consigue que los Susurradores den con él. Desconocemos cuáles son sus intenciones, puede que sea una estrategia para unirse a ellos o para ayudar a Alexandria y Hilltop, tendremos que esperar para ver de qué lado está Negan.

No siempre puedes elegir tu destino

Alpha conversa con Gamma en 'The Walking Dead'

La tragedia es algo a lo que estamos acostumbrados en 'The Walking Dead', sobre todo porque la muerte es una protagonista más de la serie. Muchas son las pérdidas que hemos presenciado, aunque eso no impide que sigamos sobrecogiéndonos cuando se produce una nueva muerte. En este caso, aunque no se trata de una despedida inmediata, todo apunta a que tendremos que decir adiós a otro protagonista. La noticia de que el rey Ezekiel tiene cáncer ha sido totalmente impactante, algo que no hemos visto venir. En sus últimas apariciones le habíamos visto de capa caída, un estado de ánimo que asociábamos a la pérdida de su familia, pero ahora sabemos que va más allá. En otros tiempos podría haberse curado, pero en esta sociedad es imposible. No sabemos si será capaz de confesar la verdad a Carol o si por un milagro salvará su vida, lo que tenemos claro es que se avecina más drama.

Por su parte, Aaron sigue pendiente de todo lo que sucede alrededor, lo que le lleva a encontrarse con Gamma. La mujer está contaminando el río con la sangre y las vísceras de los caminantes, lo que impide que puedan usar esa agua o puedan pescar en el río. Con esas imágenes se confirma lo que todos imaginábamos y es que Alpha se encuentra detrás de cada uno de los ataques. Si no ha actuado de forma rotunda y está yendo poco a poco es porque Lydia se encuentra con su enemigo, pero para disimular hace creer a su grupo que es una estrategia para agotarles ir haciendo daño hasta que este sea irreparable y no tengan más remedio que salir. Alpha lo tiene todo absolutamente controlado y pensado, por lo que cuando llegue el momento las consecuencias pueden ser terribles.