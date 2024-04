'The Witcher' renueva por una quinta y última temporada en Netflix

El Geralt de Rivia de Liam Hemsworth no tendrá demasiado tiempo para recorrer el Continente. Después de tres temporadas que han contado con Henry Cavill como principal estandarte, el hermano de Chris Hemsworth recogerá el testigo en la cuarta entrega de 'The Witcher', cuya fecha de estreno todavía no ha sido comunicada por Netflix. Sin embargo, el actor australiano contará con una caducidad más apremiante que la de su predecesor, ya que la plataforma de streaming acaba de confirmar cuándo nos despediremos de la serie.

A través de una publicación en redes sociales, la cuenta oficial de la ficción ha dado tres noticias: la cuarta temporada ya está en pleno proceso de producción,y, para rematar el carrusel de novedades,. "Llevará a esta épica serie a un desenlace apropiado", apunta el post, que incluye un vídeo en el que se puede ver al extenso elenco

"Hemos empezado a grabar la penúltima temporada de 'The Witcher' con un reparto estelar, que incluye algunas novedades emocionantes, encabezadas por Liam Hemsworth como Geralt de Rivia. Nos emociona poder llevar los libros de Andrzej Sapkowski a un cierre épico y satisfactorio. No sería nuestra serie si no lleváramos al absoluto límite a nuestra familia de personajes, así que estad atentos para ver cómo termina la historia", ha expresado la showrunner Lauren Schmidt Hissrich.

It's official, The Witcher season 4 is in production. But that's not all, we're already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF