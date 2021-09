Coco Comín ha sembrado la polémica con unas declaraciones en las que acusa de fraude a 'Operación Triunfo'. La coreógrafa ha concedido una entrevista en la que afirma que "no es verdad nada, ni quién gana ni quién pierde. Son imposiciones de las direcciones de los programas porque interesa más uno que otro", razón por la que no querría volver a formar parte de 'OT'.

Tinet Rubira y Coco Comín

Estas acusaciones no han sentado nada bien a Tinet Rubira, quien no ha dudado en responder: "Evidentemente las cosas no son como las cuenta. A Pablo López no lo eliminó nadie, quedó segundo de su edición, o sea que llegó a la final". Comín afirmaba en sus declaraciones que "tuve que eliminar a Pablo López. Me tocó hacerlo y yo no quería. Estas elecciones te las mandan porque te dicen 'tú hoy eliminas a este y Risto hoy elimina a este' antes de ver la actuación".

En el caso de que Coco Comín quisiera expresar nominación cuando se refiere a eliminar, Pablo López tan solo fue propuesto para la nominación en una ocasión y el responsable de comunicárselo fue Risto Mejide. La única explicación sería que ella se negara a nominarlo, pasando entonces la tarea a su compañero. Aun así, Rubira ha criticado que siguiera trabajando con ellos en 'OT 2009': "De todas maneras a un concurso tan fraudulento yo no me presto a ser jurado dos temporadas y después seguir trabajando en la productora". Una vez terminado su paso por 'OT', Coco Comín continuó trabajando con Gestmusic como coreógrafa en 'Buscant la Trinca', en TV3.

Reafirmando el modo de trabajo

Entre otras respuestas a los usuarios, el director de Gestmusic ha asegurado que "en 'OT' no se deciden las nominaciones hasta después de que canten todos los concursantes", comentando también que "lo que sí hace el jurado es repartirse a quién nominarán una vez decididos". Esto podría tener sentido con la teoría de que finalmente Comín se negara a nominar al coach de 'La Voz' y fuera a eso a lo que se refería en sus polémicas declaraciones.