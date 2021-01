Roberto Leal despierta la nostalgia en el estreno de 'El desafío': "Me recuerda mucho a 'Operación Triunfo'"

La noche del viernes 15 de enero, Antena 3 estrenó su nueva apuesta de entretenimiento, el programa 'El desafío', con Roberto Leal al frente. El también presentador de 'Pasapalabra' se situaba así frente a un nuevo formato tras trasladarse a Atresmedia, en un debut que despertó mucha nostalgia entre los espectadores, quienes recordaron su paso por 'Operación Triunfo' al encontrar una similitud importante con el concurso de Antena 3.

Roberto Leal junto a Ágatha Ruiz de la Prada en el estreno de 'El desafío'

Ágatha Ruiz de la Prada era la primera concursante en estrenarse en el programa, donde debutó realizando una prueba en la que tenía que servir una copa de vino utilizando únicamente una excavadora. Antes de demostrar los resultados de sus múltiples ensayos, la diseñadora se sentó con Roberto Leal en un largo sofá, manteniendo la distancia de seguridad, para hablar de su experiencia. "Estoy como Pablo Motos, bueno, mejor que él", comentaba Ágatha, haciendo referencia a la previa intervención del productor del programa, que actuaba como primer invitado del formato y se enfrentaba al reto de interpretar "Nessun Dorma" tras multitud de ensayos con la ayuda de Ainhoa Arteta.

"Si lo hago mal, me puedo rajar para otro", bromeó la concursante durante la conversación con el sevillano, aliviada al no tener la misma presión que Motos. "Es un reto a priori sencillo", comentó Leal, mientras que Ágatha reconoció que "casi me muero" cuando la informaron del reto al que se enfrentaba. Además, el presentador dio paso a un vídeo en el que se mostraban los resultados de la concursante durante los ensayos, en los que incluso destrozaba la copa con un simple movimiento de la excavadora, artefacto que, evidentemente, la diseñadora nunca había manejado con antelación. Un momento de cercanía entre el presentador y la concursante, que enseguida se vio relacionado con la experiencia de Leal como presentador de las tres últimas ediciones de 'Operación Triunfo'.

"Tengo unos flashbacks de llorar"

"Roberto, no te sientes así en el sofá, por favor, que tengo unos flashbacks de llorar", comentaba una seguidora del programa, a través de las redes, haciendo referencia al formato de Televisión Española, cuya última edición hasta la fecha concluyó en el mes de junio tras el parón provocado por la pandemia. Un comentario al que se unieron otros muchos espectadores, que compararon incluso la postura de Roberto con la que mantenía durante sus entrevistas en el talent show de 'Operación Triunfo'. "Ver a Roberto en el sofá con esa postura me recuerda mucho muchísimo al Roberto de 'OT'", comentaba otra espectadora, compartiendo la emoción del momento.

Roberto no te sientes así en el sofá por favor que tengo unos flashbacks de llorar ???????? #ElDesafíoEstreno — Maria ???? (@MdeMariasolo) January 15, 2021

Ver a Roberto en el sofá con esa postura me recuerda mucho muchísimo al Roberto de OT ???? #ElDesafíoEstreno — Ulra01 ????????? (@Ulra01_) January 15, 2021

Ai Roberto sentado como en OT???????? #ElDesafíoEstreno — Albi (@albahdezp) January 15, 2021

Roberto Leal echaba de menos el sofá ladeado de OT y ha pedido uno para #ElDesafioEstreno pic.twitter.com/pMdCCsXdqk — Antonia Altamirano (@toita83) January 15, 2021

Roberto en un sofá entrevistando a los concursantes como en OT :( eso dolió ???? #ElDesafioEstreno — M A R Í A????? (@mariiacaastro_) January 15, 2021

Roberto sentado en el sofá igual que en OT ????#ElDesafioEstreno pic.twitter.com/Sq0bTXFmsg — Jennifer Salas (@JennySP17) January 15, 2021

entrevista a nominado de ot antes de la actuacion vibes #ElDesafioEstreno pic.twitter.com/HPgcErfd64 — ???????????????? ???? (@Javi_Salvatore_) January 15, 2021