Toñi Moreno, tras confirmarse su embarazo: "Lo he pasado muy mal hasta llegar aquí y quiero ser prudente"

La noticia más importante de la vida de Toñi Moreno ya es pública. La presentadora de 'Mujeres y hombres y viceversa' en Cuatro está embarazada. La revista Lecturas ha lanzado la exclusiva, afirmando que la andaluza se encuentra a día de hoy de ocho semanas de gestación. Tras años intentándolo, por fin lo ha conseguido. Moreno inicia ahora una nueva etapa en la que sin duda la prioridad va a ser ese bebé que ya está en camino. Horas después de que la noticia saltase a los medios, ella misma ha querido pronunciarse oficialmente. Además, ha recibido una emotiva sorpresa en el dating-show que diariamente conduce en Mediaset España.

Toñi Moreno en 'Mujeres y hombres y viceversa'

En su perfil oficial de Instagram, la presentadora ha explicado que ha visto la revista con la exclusiva al ponerse a leer la prensa en el departamento de sastrería de Mediaset España. "He llegado y le he dicho a mi estilista que me dejara las entrevistas porque quería ver lo guapísima que está Belén Esteban, y claro, me encuentro con esto", ha contado, felicitando después a "mis compañeros de Lecturas" y confesando que "soy una 'bocachancla' y seguro que se lo he dicho a alguien que no debía". Además, ha contado que aunque inicialmente "no me ha sentado muy bien" el que se hiciese pública la noticia ya que quería esperar a estar de doce semanas, está feliz por la reacción: "Gracias a todos por los mensajes de cariño que me habéis mandado".

La razón por la que ya no se sentaba en las escaleras

La presentadora ha confesado también el vídeo que a día de hoy está especialmente sensible y está siempre "llorando por las esquinas". Un mensaje que ha replicado en 'Mujeres y hombres y viceversa', donde ha confesado que precisamente la razón por la hora que desde hace unas semanas ya no se sienta en las míticas escaleras del plató y lo hace en una silla es por su embarazo: "Fue recomendación del médico (...) mucha gente me lo preguntaba y sí, es por eso". Parece que ahora sí, todo tiene su explicación.

La confesión de Moreno

Paralelamente, la conductora, que ha recibido un ramo de flores por parte de todo el equipo de 'Mujeres y hombres y viceversa', ha confesado en directo que al ver la portada "casi me da un ataque" y ha explicado que "estoy de muy poco tiempo y lo he pasado muy mal hasta llegar aquí. Quiero ser prudente, no lo quiero festejar todavía. Soy super supersticiosa". Finalmente, ha querido agradecer el cariño recibido y entre risas ha explicado que "faltaba poco tiempo pq tengo las tetas que me van a llegar a donde está Nagore, hasta el trono".