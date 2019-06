Toñi Moreno, embarazada de su primer hijo, a los 46 años

La presentadora andaluza Toñi Moreno ha recibido en las últimas semanas la mejor de las noticias: está embarazada. Tras mucho tiempo intentándolo y deseando con todas sus fuerzas el poder ser mamá (tal y como ha afirmado en más de una ocasión), por fin lo ha conseguido. Así lo avanza la revista Lecturas, que este miércoles 26 de junio publicaba en portada la inesperada noticia. De esta forma, Moreno inicia a sus 46 años una nueva vida en la que esta vez, su bebé pasará posiblemente a ser una de sus grandes prioridades.

Toñi Moreno

Hace unos meses, Moreno hablaba con la misma publicación, en la que confesaba que "ojalá pudiese contar algún día que estoy embarazada", aunque también reconocía que era plenamente consciente de la edad que tenía, por lo que "no puedo esperar mucho". Moreno explicaba que ya lo estaba intentando y descartaba por completo la adopción por el tiempo que esta requería: "Si comienzo ahora los trámites para una adopción internacional son muchos años. Mi único error es no haberme planteado esta posibilidad antes, lo habría hecho encantada. Si empezara a tramitarla tendrían que darme la idoneidad, es una larga espera... y me plantaría en los 50".

Tal y como cuenta Lecturas, este embarazo ha sido la razón por la que la presentadora no ha podido acudir a la boda de Belén Esteban, que se celebró el pasado sábado 22 de junio. Aunque inicialmente su presencia sí había sido confirmada, Moreno tuvo que cancelarla por diversos malestares que está viviendo con su embarazo, que debido a su edad es de más riesgo que en personas más jóvenes. De esta forma, prefirió quedarse en casa y descansar y es que a día de hoy se encuentra en la fase inicial del mismo, ya que está de ocho semanas.

Toñi Moreno, sin parar de trabajar

La andaluza tendrá que realizar una parada obligatoria en su ajetreada vida laboral, que a día de hoy vive en Mediaset España y la autonómica Canal Sur. Moreno es colaboradora habitual de 'Supervivientes: Tierra de nadie' en la noche de los martes de Telecinco y Cuatro y además presenta a diario el daiting-show 'Mujeres y hombres y viceversa'. Por otro lado, en la autonómica de su tierra Andalucía conduce semanalmente el espacio 'Gente maravillosa' por un lado y 'El año de tu vida' por otro.