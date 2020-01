'Tu cara me suena 8': Chenoa se "reencuentra" con David Bustamanete y Àlex Casademunt

La segunda gala de 'Tu cara me suena' ha estado cargada de actuaciones que no han dejado indiferentes a nadie. Entre Nerea Rodríguez que ha callado a todo el auditorio con su imitación de Ariana Grande, la de Mario Vaquerizo que ha traído consigo una banda tributo de la banda de rock para que le acompañara o la de Jorge González que no ha podido evitar emocionarse, ha estado a la altura.

Gemeliers cantan "Dos hombres y un destino" en 'Tu cara me suena'

Casi cuando la gala iba a llegar al final, antes de escuchar la última actuación y de ser testigos del número de la invitada especial, los Gemeliers han saltado al escenario para hacer frente a un número para nada fácil. Y es que, en un principio, tuvieron que enfrentarse al dúo John Travolta y Olivia Newton-John, pareja musical que Vaquerizo les quitó sin remordimientos.

Jesús y Daniel Oviedo han aparecido en el plató para encarnar a David Bustamante y Àlex Casademunt y su mítico "Dos hombres y un destino". Cuando los dos han puesto punto y final, Chenoa ha tenido su momento de melancolía. Y es que se ha fijado en sus camisas para decir que seguramente eran las mismas que sus compañeros habían llevado en aquella ocasión.

¿El doce de Chenoa?

"En este plató cantaron esta canción hace 20 años", ha dicho Àngel Llàcer al recordar la actuación de los originales, y Chenoa no ha dudado en reconocer que les vio presentarla en directo. De hecho, la cantante se ha levantado del sofá para abrazarles, recordar todo y decir que "estamos igual" los tres. Además ha reconocido que quizá sea su doce, no por nostalgia, simplemente por la facilidad que ha tenido Jesús para interpretar a Àlex.