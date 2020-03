'Tu cara me suena': Sara Escudero triunfa con su divertida y surrealista imitación de María Isabel

'Tu cara me suena', el talent show que produce Gestmusic para Atresmedia, cuenta habitualmente con todo tipo de invitados que se atreven a subirse al escenario para imitar a reconocidos cantantes. Estas actuaciones especiales sirven muchas veces para testar a futuros concursantes y posiblemente es lo que ha sucedido también con la que acudió a la undécima gala de la octava edición. Sara Escudero fue la elegida para participar en el programa y sin duda, lo hizo arrasando. La cómica triunfó con una divertida imitación de María Isabel, concursante del programa este año.

Sara Escudero como María Isabel en 'Tu cara me suena'

El reto sin duda era de todo menos sencillo y es que imitar a una participante de esta edición no era tarea fácil teniéndola justo delante y siendo además alguien tan querido por la audiencia como lo es la responsable de "Antes muerta que sencilla". Escudero contó que fue ella misma la que pidió hacerlo. "Yo soy muy fan del programa, fan de póster vamos (...) y tenía claro que yo quería algo divertido y como esta niña a mi me ha despertado mucha ternura en el programa, pedí hacerle un homenaje (...) eso sí, pedí que me la bajasen de años", explicó la que fuese colaboradora de 'Zapeando' y 'El intermedio' en laSexta o presentadora del formato 'Dfiesta' en La 2, a Manel Fuentes, minutos antes de subirse al clonador para transformarse.

Después, pudimos ver una acertada actuación en la que Sara Escudero recordó mucho a a esa dulce niña que enamoró a toda España. Lo hizo interpretando el tema "Pues va a ser que no", que en su día se convirtió en un auténtico hit en nuestro país. La primera que quiso valorar la actuación fue la propia María Isabel, que no dudó en felicitarla por el trabajo hecho. "Ha estado muy bien (...) yo es que tenía la cara muy dura de pequeñita. Y hay que reconocer que la letra no era nada fácil, que lo que yo hago ahora no tiene demasiada diferencia con lo que yo cantaba de pequeña, no era fácil", afirmó la joven artista, felicitando así a la que podría ser su sucesora en el formato.

¿La veremos en la novena edición?

Posteriormente, el jurado al completo no dudó en felicitar a la invitada y Àngel Llàcer, y como suele ser habitual, la invitó a unirse a la próxima temporada. En esta ocasión, el cómico catalán no dudó en llevarla al punto más alto del plató (el ascensor), y allí, estando ya elevada, consiguió que todo el estudio al completo gritase que la queremos ver en la novena edición de 'Tu cara me suena'. ¿Sucederá? Está claro que es una verdadera incógnita, pero lo que sí parece es que la presentadora, colaboradora y actriz puede volver a casa satisfecha tras el recibimiento logrado en el formato.