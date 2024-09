Por Beatriz Prieto |

A finales de 2023, RTVE inició el rodaje de una nueva ficción, 'Las abogadas', con Paula Usero, Irene Escolar, Elisabet Casanovas y Almudena Pascual al frente del reparto, interpretando a cuatro mujeres pioneras en el mundo de la abogacía española, en plena recta final de la dictadura franquista: Manuela Carmena, Cristina Almeida, Lola González y Paca Sauquillo. Una serie basada en personajes e historias reales que, en este nuevo curso televisivo, verá por fin la luz en La 1, aún pendiente de conocer su fecha oficial de estreno.

Elisabet Casanovas, Paula Usero, Almudena Pascual e Irene Escolar en el FesTVal

"Esta época de nuestro país tal vez no ha sido muy retratada, pero es una etapa de muchos cambios y", apuntó José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE, durante la presentación en el FesTVal. "y ver los sueños de juventud. Tenemos que buscar algo que nos diferencie y aquí lo tenemos con un drama legal, donde", añadía Pastor, sobre una serie en la que "el guion y el casting" eran "imprescindibles", lo que dio lugar a que "todos los ámbitos" fueran "impecables".

"La creadora tenía una visión muy clara de lo que quería contar. El reto era demostrar que en esa época también había alegría y color, y no todo en color sepia como la recordamos", añadió Marta Sánchez, guionista de una ficción en la que prima "el punto de vista de la juventud, con una energía increíble". Por su parte, Juana Mencías, directora de 'Las abogadas', habló de su complicidad: "Quiere ser muy fiel y hay mucha documentación, pero al mismo tiempo tiene que ser de ficción, con personajes que conecten con el espectador". "Hay responsabilidad de transmitir bien esta serie. Es compleja, se ha trabajado mucho, y queríamos plasmar el empuje social en esta época oscura", remató Mencías.

"Un gran reto"

La presentación contó con sus cuatro actrices protagonistas, para quienes esta serie "fue algo muy retador". "Sentimos mucha responsabilidad, pero nos quitamos el peso que tienen esos apellidos para ser las cuatro chicas que empezaban en la universidad, intentando no estar encorsetadas en lo que fueron después", explicó Escolar, quien tuvo "la suerte de poder encontrarme con Manuela Carmena", a la cual interpreta, "y hubo hechos sobre los que me apetecía mucho saber cómo reaccionó".

Casanovas, encargada de dar vida a Cristina Almeida, también calificó su papel como "un gran reto": "Fueron unas mujeres que tenían muchas ganas de cambiar las cosas. Un impulso para crearlo fue el compromiso que tenían ellas para hacer todo lo que hacían". "En la serie hay mucha vitalidad y movimiento, reflejo de ese ímpetu y pasión que tenían por lo que hacían", declaró por su parte Pascual. La actriz señaló de su personaje, Paca Sauquillo, que "no era tan mediática y no hay archivo audiovisual, pero sí que hay muchos escritos que me han valido para reflejar su carácter".

Lola González, el personaje central

'Las abogadas'

Mientras, el papel de Usero, Lola González, es de hecho el personaje central de la serie al ser "quizás la menos conocida, pero fue el germen para toda esta historia". "A nivel interpretativo ha sido mi personaje más duro, en el que más energía mental y física he tenido que poner. Lola tuvo una vida compleja, tuvo que superar retos, y al final eso es lo que quería recoger", añadió la actriz, sobre su personaje.

Con ella, la serie viaja al Madrid de 1969, para descubrir a una Lola recién licenciada en Derecho que conecta con tres abogadas que, como ella, tratan de defender sus ideales democráticos y sociales en los juzgados, en los últimos años de la dictadura franquista. Su vida, sin embargo, da un vuelco cuando detienen a su novio y muere en extrañas circunstancias durante el interrogatorio, lo que la impulsa a buscar la verdad.