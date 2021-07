Televisión Española da el pistoletazo de salida a la cuarta temporada de 'Lazos de sangre'. El archivo de la cadena pública servirá como hilo conductor para contar de nuevo las historias que hay detrás de las sagas familiares más importantes de la sociedad española, pero con novedades: "No solo la sangre hace lazos, sino que también los amigos", asegura la directora de contenidos Amalia Martínez. Una vez más, Boris Izaguirre recibe el encargo de capitanear los debates de plató.

Rueda de prensa de 'Lazos de sangre'

'Lazos de sangre' llega de nuevo a la programación de La 1 durante el prime time, con un total de diecisiete entregas. Sin embargo, cuatro de ellas podrán verse a lo largo el periodo estival, mientras que las trece restantes verán la luz al comienzo de la próxima temporada televisiva desde el mes de septiembre. La manera en la que se procederá a emitir cada uno de los programas vuelve a ser como en temporadas anteriores, comenzando con el capítulo en cuestión, seguido del tradicional debate desde plató.

Durante la cuarta temporada, se han recogido más de ciento cincuenta testimonios, pronunciados tanto por los protagonistas como testigos: "Su curiosidad y empata con los ellos le dan un sello muy especial, con muchas virtudes", reiteró Martínez. Asimismo, Marta Manzano, CEO de la productora Tesseo, quiso poner en valor el trabajo del equipo, así como el rendimiento de 'Lazos de sangre': "Ese sueño con el que arrancamos fue el mejor estreno en verano. Ahora, seguimos con la misma ilusión y el mismo cariño", aseguró.

Las nuevas sagas de 'Lazos de sangre'

Durante la rueda de prensa, se han avanzado las figuras en torno a las que girarán dos entregas. Una de ellas contará con la presencia de Manuel Díaz El Cordobés, un perfil que, en palabras de Martínez, "ha costado mucho y se resistía". El torero ha argumentado las razones para no haber sido protagonista en temporadas anteriores, pese a la insistencia del equipo: "Ahora es el momento, por cosas que habían pasado, por mostrar ahora cómo estoy, por gratitud a la gente que me ha hecho quien soy ahora", comentó.

Manuel Díaz El Cordobés

No obstante, El Cordobés no será la única cara nueva en 'Lazos de sangre'. Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, vocalistas del dúo musical Los del Río, vuelven a Televisión Española para hacer balance de su carrera y sus vivencias personales a lo largo de los años: "Gracias a Dios estamos aquí de nuevo en la mejor cadena que hay", aseguró el primero. Asimismo, Ruiz no quiso perder la oportunidad de agradecer la forma en la que el equipo les dio la bienvenida: "Rápidamente, nos entregamos los dos porque se mostraba que era de verdad, de corazón".