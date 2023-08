TVE recula y no paraliza las emisiones de '4 estrellas' en agosto

Por Almudena M. Lizana |

Tan solo un día después de anunciar que '4 estrellas' iba a irse de vacaciones durante el mes de agosto, paralizando así sus emisiones hasta el 21 de agosto de 2023, RTVE ha cambiado de idea. Hasta esa fecha, 'Viaje al centro de la tele' de Santiago Segura iba a ser el formato que iba a ocupar el hueco que dejaba la serie, pero el ente público ha reculado.

'4 estrellas'

"Ante las solicitudes que ha recibido el Hotel Lasierra,", escribía Radio Televisión Española en Twitter, dando una buena noticia a los seguidores de la ficción diaria que habían criticado la decisión de dar descanso a la serie.

"No te pierdas la serie revelación de la temporada, de lunes a jueves a las 21:50h", añadía la cadena pública, recibiendo entonces decenas de mensajes por este cambio de idea, casi todos ellos agradeciendo a RTVE que finalmente no detengan la emisión de '4 estrellas' durante casi tres semanas. "No creo esta narrativa. Lo pesados que hemos tenido que ser para convencer a TVE en menos de un día", escribía un usuario de Twitter, celebrando la noticia.

Su progreso en audiencias

Además de la insistencia de los espectadores, RTVE podría haber tenido en cuenta el progreso positivo que está viviendo '4 estrellas' en cuanto a audiencias se refiere. Y es que durante la semana del 31 de julio, el lunes la serie firmó un buen 11,1% con 1.177.000 espectadores al ser la antesala del 'Grand Prix'. El martes 1 de agosto marcó un 9,3% con 988.000 espectadores y el miércoles 2 de agosto anotó un 9,2% con 942.000 espectadores, asentándose en un buen dato en su franja.