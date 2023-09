Usher protagonizará el show del descanso de la Super Bowl 2024 en Las Vegas

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

La NFL ya ha confirmado quién será el próximo cantante que cogerá las riendas del espectáculo del descanso en la 58º edición de la Super Bowl. La liga y Kim Kardashian han anunciado mediante una publicación en X, anteriormente Twitter, que Usher será quién tome el relevo a Rihanna. No será la primera vez que el artista aparezca en el medio tiempo del partido, ya que en 2011 se sumó a la actuación de Black Eyed Peas. Ese año el evento se celebró en Texas, pero esta temporada tendrá lugar el 11 de febrero en Las Vegas.

Rihanna en la Super Bowl

, una de las listas más importantes de los éxitos de la música estadounidense, entre las que destacan "Burn", "Remind Me" o "Love in this Club". Además,. Ahora ya no solo tiene premios, sino que ha logrado convertirse en cabeza de cartel de uno de los espectáculos más importantes del mundo.

Usher ha desvelado las ganas que tenía de poder hacer este espectáculo: "Es el honor de mi vida tachar por fin de mi lista de los deseos la actuación de la Super Bowl. No puedo esperar para ofrecer al mundo un espectáculo diferente a todo lo que han visto de mí antes". Por otro lado, ha querido agradecer el apoyo de sus seguidores: "Gracias a los fans y a todos los que han hecho posible esta oportunidad. Nos vemos muy pronto".

Tras la edición de Rihanna

Usher tiene el listón muy alto debido a que en la edición pasada se vivió uno de los regresos más esperados de la música. Rihanna volvió a subirse ha un escenario tras cinco años sin hacerlo. Su actuación obtuvo una gran repercusión no solo por su vuelta, sino porque hizo el espectáculo embarazada tan solo nueve meses después de dar a luz a su primer hijo. Gracias a esta actuación se pudieron recordar los grandes éxitos de la artista.