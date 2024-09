'Valle Salvaje' irrumpe en el top 10 de Netflix una semana después de su estreno

Por Alejandro Burrueco Marín |

'Valle Salvaje' ha conseguido entrar en el top 10 de series más vistas de Netflix en España después de una semana desde su estreno en La 1. Para la producción de la ficción RTVE ha colaborado con Bambú y Netflix, por lo que no solo se emite en el canal principal de la cadena pública y RTVE Play, sino también en la plataforma. Sin embargo, ha pasado casi una semana desde que se estrenó en streaming el jueves 19 de septiembre y no ha sido hasta este miércoles 25 que la serie ha entrado en la lista.

Para 'Valle Salvaje' seguramente ha sido más difícil introducirse entre estos títulos por su oferta multiplataforma, ya que no es un contenido que solo se pueda ver en Netflix y tiene alternativas que no requieren de una suscripción de pago. TVE emite de lunes a viernes a las 18:30 los capítulos de la serie diaria en lineal, pero aquellos seguidores que no lleguen a ver alguno de los capítulos en televisión podría retomarlos en la plataforma RTVE Play, que es gratuita.

Dura competencia para 'Valle Salvaje'

Otro de los factores que podría haber perjudicado el posicionamiento temprano de 'Valle Salvaje' en la plataforma roja es su formato diario, ya que en Netflix muchos de los contenidos llegan de manera íntegra. Para escalar posiciones en la lista son muy importantes las horas vistas y la serie de RTVE ha llegado al top con el estreno de su séptimo capítulo, compitiendo con otros formatos que ya habían lanzado temporadas completas.