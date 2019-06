Cruce de zascas entre Miriam Saavedra y Carmen Lomana: "Está resentida y acomplejada"

Muchos son los rostros que han pasado por la edición VIP del formato de Cuatro 'Ven a cenar conmigo', pero pocos nos han regalado momentos tan memorables como el que nos ha dejado el programa del pasado viernes 21 de junio. Las diferencias entre Carmen Lomana y Miriam Saavedra se vuelve más evidentes con cada cena que comparten, habiendo llegado a su punto más álgido en casa de Lomana.

Miriam Saavedra y Carmen Lomana en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

Como es habitual, los invitados aprovechan que el anfitrión se encuentra aún preparando la cena para poder "cotillear" un poco la casa. Saavedra y sus compañeros José Antonio Canales Rivera y Pocholo Martínez-Bordiú rebuscaron entre las habitaciones de la colaboradora de televisión y no dudaron en compartir con la dueña de la casa todo lo que encontraron a su paso.

"Hemos abierto cajón por cajón y hemos encontrado cajas y cajas de zapatos. ¿Eres coleccionista?", preguntó Saavedra ante el asombro de Lomana que respondía: "Bueno, me compro cosas". No contenta con la respuesta la ganadora de la sexta edición de 'Gran Hermano VIP' quiso indagar más y no se cortó a la hora de especular sobre el tamaño de los pies de la anfitriona: "Eres bien patona, un 40 calzas". No obstante, la empresaria prefirió contestar con una sonrisa y no con un ataque, diciéndole que, en realidad, gasta un 41.

"Zascas por doquier"

Las preguntas de Saavedra no debieron sentar nada bien a Lomana, que a diferencia de la gran sonrisa que mantuvo durante toda la cena, estando en la privacidad comentó: "Es una persona bastante resentida y acomplejada. Ella juega a querer ganar, pero para querer ganar hay que saber también recibir". Cuando ya parecía que se había desahogado completamente, remató la faena lanzando un último dardo a la peruana: "Es como una mujer del Paleolítico".