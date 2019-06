Miriam Saavedra revela que ha estado con Carlos Lozano a escondidas durante meses

La relación que Carlos Lozano y Miriam Saavedra llevan manteniendo desde hace ya muchos meses parece que nunca va a poder ser estable. Aunque el feeling entre ambos es más que evidente, los problemas que arrastran desde hace un tiempo parece que hace imposible una reconciliación absoluta. Es por ello que durante mucho tiempo han afirmado estar completamente separados y han transmitido a los espectadores que una unión entre ambos estaba descartadísima. Pese a ello, todos pudimos ver en 'Supervivientes 2019' cómo sí quedaban cenizas de lo que ambos vivieron y es que la visita de Saavedra a los Cayos Cohinos hondureños terminó con varios besos en la boca entre ambos.

Miriam Saavedra en 'Sábado deluxe

¿Era el primer beso en mucho tiempo de la expareja? Aunque todos pensábamos que sí, el poliDeluxe de Conchita en 'Sábado deluxe' ha desvelado que no: Miriam Saavedra y Carlos Lozano llevaban un tiempo juntos, aunque habían optado por ocultarlo a la audiencia y a sus respectivas familias. Aunque la ganadora de 'GH VIP 6' intentó engañar al aparato, la verdad salió a la luz y descubrimos que llevaban meses juntos. Fue entonces cuando esta decidió contar la verdad y confesar que, efectivamente, este tiempo sí han pasado más de una noche (y más de dos) en la misma cama.

"Cuando me preguntaban si seguía con Carlos yo lo negaba. Me daba pena, tenía algo que hacía que no quisiese aceptarlo", confesó la chica este sábado 15 de junio. "Nos habíamos faltado mucho al respeto (...) tenía motivos para no querer decir que estaba con él (...) él me faltó mucho al respeto pero yo a él también", siguió contando Saavedra, confesando después que "yo deseaba seguir viéndolo" aunque dejó claro que fue "en momento esporádicos". Una afirmación que no pareció convencer mucho al equipo de colaboradores, que más allá de sentirse engañados, tenían claro que la relación había sido mucho más intensa que lo que Saavedra pretendía transmitir.

Rafa Mora y Miriam Saavedra, enfrentados en 'Deluxe'

¿Por qué mantuvieron en secreto esta relación? Una vez más, el polígrafo de Conchita Pérez nos sacó de dudas: las presiones familiares. Saavedra contó que tras la infinidad de enfrentamientos públicos y faltas de respecto que había mantenido con Carlos Lozano, su madre estaba muy enfadada con él, por ello decidió ocultar esta relación hasta ahora. Además, explicó que para ambos fue tremendamente difícil el volver a acercarse ya que sus respectivos "egos" les hacían querer imponerse al otro: "Yo le dije que le quería ver de rodillas pidiéndome perdón. Mi ego me hacía actuar así. Por eso he estado así, cegada por todo".

Duro enfrentamiento con Rafa Mora

Rafa Mora quiso aprovechar este momento en el que se destaparon las mentiras de Saavedra para cargar contra ella y su presunto interés por Lozano. "No le necesitabas en tu vida, pero sí en los platós. Sin él no eres nadie", le reprochó Mora. Ella no dudó en responder tajante, dejándole claro que "soy la ganadora de 'GH VIP' y tú en tu vida no has ganado nada. Eres el más odiado por la audiencia (...) todo Twitter te odia. España te detesta", y enviándole además "a dar una vuelta". Por su parte, él terminó el enfrentamiento llamándola "sinvergüenza" y riéndose de la afirmación del odio que España tiene contra él.

Hubo sexo en la isla

La peruana quiso también aprovechar la ocasión para confesar otro secreto que compartía con el presentador y que todos desconocíamos: ambos mantuvieron sexo en la isla de 'Supervivientes'. La colaboradora televisiva confesó que supo tocar "algunas teclas que ponen a Carlos como una moto" y aunque inicialmente dijo que no habían mantenido relaciones sexuales, el poliDeluxe de Conchita la desmintió: ambos sí mantuvieron relaciones durante la semana en la que compartieron estancia.