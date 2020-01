Verdeliss sufre un percance y alarma a sus seguidores: "Pensaba que me había roto todos los huesos"

Verdeliss no gana para sobresaltos. Tras superar un parto prematuro del que su hija acabó saliendo en perfecto estado de salud, la youtuber ha compartido con sus seguidores su último percance. Por suerte, esta vez todo quedó en un susto.

Verdeliss, víctima de un percance

La exconcursante de 'GH VIP' llevó a sus hijos al colegio como de costumbre, pero la puerta de su furgoneta le jugó una mala pasada esa mañana. Al cerrar con fuerza, Verdeliss se "pilló" la mano, provocándose un ostensible hematoma. "Os juro que pensaba que me había roto todos los huesos", explicó en un vídeo a través de stories mientras mostraba su mano magullada.

Verdeliss muestra el estado de su mano

Por fortuna, su hija Irati la escuchó gritar y acudió rauda a liberarla de esa trampa. Horas más tarde, Verdeliss publicó otra imagen en la que su mano ya presentaba un estado mucho más saludable: "Me tomé antiinflamatorio y solo queda este pequeño hematoma", dejaba caer para tranquilidad de sus miles de seguidores. "Ni hay huesos rotos ni necesito ir al médico".

Año nuevo, vida nueva

El pasado 2019 no fue un año sencillo para Verdeliss, que tuvo que afrontar un parto prematuro dando luz a su bebé tras solo 30 semanas de gestación. Además, en el mes de mayo fue víctima de una estafa. Todo en medio de una pequeña crisis sentimental con su marido. "Todo llega y todo pasa. Y con esta reflexión me acuesto... esperando sacar más positividad en este 2020. Hay aspectos que no podemos controlar, pero en nuestra mano está la medida en que nos afecta. Es difícil, es todo un entrenamiento mental, pero quiero que mis días sumen y no resten. Vida no hay más que una", reivindicaba en su último publicación de Instagram.