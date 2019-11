Verdeliss y su gran preocupación por el periodo de exterogestación de su hija pequeña

El pasado mes de febrero nacía Miren, la última hija de la influencer Verdeliss. La pequeña llegaba al mundo de forma prematura y la concursante de 'Gran Hermano VIP' desde entonces, no ha dejado de hacer partícipes a su más de millón de seguidores en Instagram sobre cómo está siendo el proceso de crecimiento de la niña y el inmenso apego de esta a la youtuber, ya que prácticamente no pueden despegarse la una de la otra.

Meses atrás, Stefi se convertía en el centro de atención en redes sociales pory mostrarlo en redes sociales , primero con las mellizas, Eider y Anne y recientemente con Miren. Y hace tan solo unas semanas ella y su marido Aritz se convertían en los grandes protagonistas de Internet, por, la cual desmintieron en varias ocasiones.

Verdeliss en 'GH VIP'

Tal y como ha revelado la pamplonica en sus redes sociales, su hija no lleva del todo bien estar en otros brazos que no sean los suyos. "Y si se queda conforme, he de estar en su campo de visión y por un tiempo muy limitado. Llega a ser desbordante, voy tarde a todos los sitios, no rindo al 100%" explicaba la influencer a través de sus redes. De esta manera, la celebrity no ha descartado la opción de que su pequeña aún se encuentre en periodo de extrageración (los segundos nueve meses de embarazo por los cuales el bebé sigue sintiendo la necesitar de estar pegado al cuerpo de sus gestadora).

La youtuber ha reflexionado en profundidad sobre este tema que tanto la preocupa y se ha sincerado con sus seguidores: "Tengo que estar boicoteando continuamente mis quehaceres o acabar muscularmente agarrotada de malas posturas para tenerla encima (entiéndase mientras como, duermo, limpio, trabajo, me ducho, hago tareas con sus hermanos, o me siento en la taza del WC)". Y como es habitual en ella, ha decidido sacar el lado bueno a esta nueva faceta como madre de una hija prematura: "Cuando me entran ganas de llorar por esa dependencia tan extrema, pienso: "¡Qué narices! Será que lo estoy haciendo bien".

Crecen por momentos

Stefi no quiere desaprovechar el momento porque sabe que todo esto es pasajero, ya que el tiempo vuela y su hija en menos de lo que espera se habrá hecho mayor. Y aunque a veces le pueda el cansancio piensa que todo el esfuerzo merece la pena porque: "Ya llegará el día de mañana cuando le dé vergüenza que le plante un beso delante de sus amigos y sentiré nostalgia de aquellos días en los que leía sobre la exterogestación de Miren" ha explicado abiertamente la exconcursante de 'GH VIP' a sus followers.