Victoria Federica ha sido fichada como actriz en una nueva serie que todavía está en fase de desarrollo, según ha contado en exclusiva la revista Semana. La hija de la Infanta Elena está en proceso de expandir su currículum, ya que hasta ahora se dedicaba a ser influencer acudiendo a todo tipo de eventos. Este nuevo reto profesional se sumará a su participación en la quinta temporada de 'El desafío', que todavía está grabando.

Sin embargo, pese a que incluso las actrices más reputadas tienen que pasar normalmente por esta prueba. De hecho, tal y como cuenta la revista,

Todavía hay muchas dudas en torno al fichaje, puesto que que la negociación con Victoria Federica se ha llevado acabo con "el más estricto secreto" y "solo un número muy contado de personas" conocía la intención de la productora de llevar a la influencer a la pequeña pantalla. Tampoco se conoce cómo será su personaje, ni su peso en la trama, aunque las opciones son muy diversas. Podría tratarse de un pequeño cameo o incluso que hiciese de sí misma.

En cuanto a las negociaciones con la sobrina del Rey, podrían haber sido similares a las que tuvo con 'El desafío', donde puso dos condiciones según reveló Vanitatis. En primer lugar, Victoria Federica no quiere tener que hablar de ningún asunto relacionado con su familia durante el programa. Además, su segunda condición fue no salir con estilismos que no sean de su agrado, como las transparencias o la ropa ajustada.