Por Beatriz Prieto |

Unos días después de que se diera a conocer el fichaje de Victoria Federica para la quinta edición de 'El desafío', 'La Roca' aprovechó la presencia de Juan del Val, juez del concurso, para abordar el asunto. Fue entonces cuando el madrileño desmintió ciertas informaciones sobre su fichaje, al igual que lanzó una predicción sobre su acogida entre el público.

Juan del Val habla en 'La Roca' del fichaje de Victoria Federica en 'El desafío'

Dos días después de que, Del Val aseguró de la flamante debutante que "es un encanto de chica" e incluso también desveló que prefería que la llamaran solo "Victoria o Vic". Marta Critikian procedió entonces a preguntarle sobre. Según recogieron algunos medios, Victoria habría pedido que no se hablara de su familia, al igual que habría solicitado llevar ropa de su elección, algo que Del Val desmintió con rotundidad.

"En 'El desafío', evidentemente, tú no tienes que poner ninguna cláusula para que no hablen de tu familia, porque no se habla nunca de ninguna familia de nadie", recordó el juez del concurso, para después añadir que "la única persona que ha puesto condiciones para su vestuario ha sido Ágatha Ruiz de la Prada, en la primera edición", puesto que pidió lucir más colorido. "Y Victoria no ha puesto ninguna condición al respecto", subrayó el colaborador, quien afirmó que "evidentemente" se la trataba como al resto de concursantes.

"Se la va a acabar queriendo"

"¿Qué intuyes, cuál va a ser su evolución en 'El desafío'?", planteó Nuria Roca, sobre la sobrina del rey Felipe VI. "Yo creo que va a sorprender para bien", apostó Del Val, para después pronosticar que "su evolución en el programa va a ir de menos a más". Asimismo, el colaborador comentó que "es una chica que jamás ha hecho televisión y eso se nota", lo que no quitaba que "me da la sensación de que, al final, se la va a acabar queriendo".