Xavier Sardà y su desafortunado comentario a María Claver en 'laSexta noche': "Nena, no te enteras"

En el plató de 'laSexta noche' se ha vivido un momento muy tenso entre Xavier Sardà y María Claver cuando discutían acerca de posturas políticas contrarias. La periodista ha afirmado que el que fuera presentador de 'Crónicas marcianas' justificaba "el golpe de Estado" que, según ella, se produjo en Cataluña. Una acusación que no ha gustado nada a Sardà, que ha estallado: "¡Nena, que no te enteras!".

Sardà y Claver discuten en 'laSexta noche'

Ante este comentario, el periodista Eduardo Inda ha salido en defensa de su compañera y ha tachado a Sardà de "machista". En ese momento, Angélica Rubio no ha podido evitar ironizar sobre el reproche del director de OKDiario: "Ha hablado el paladín del feminismo". El catalán se ha intentado defender explicando que Claver le atacó con una información falsa: "Ella me está diciendo que justifico un golpe de Estado, ¿y yo no puedo decir 'nena'?".

Sardà y Claver no rebajaron el tono y siguieron enfrascados en su discusión sobre el independentismo. "No te lo acepto, no estamos justificando una mierda", replicó Sardà tras las afirmaciones de Claver, que aseguró que Jesús Maraña y él habían "minimizado" y "blanqueado" el independentismo. Sardà, muy indignado, no cedió en su defensa: "Si están en la cárcel, ¿cómo lo voy a justificar?".

Iñaki López pide disculpas

El presentador de 'laSexta noche', Iñaki López se ha visto obligado a pedir disculpas a los espectadores por el tono y el cruce de acusaciones que se habían producido entre los tertulianos en plató. Además, ha tenido que recordar a los colaboradores que es importante que se respeten a la hora de debatir y expresar sus puntos de vista y argumentos.