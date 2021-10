La sexta edición de 'MasterChef Celebrity' acumula éxitos y polémicas a partes iguales. El popular programa culinario visitó A Coruña el pasado 4 de octubre y lo hizo generando una importante controversia. A las críticas arrojadas sobre los jueces por imitar el acento gallego durante el reto que realizan para dilucidar quién ayuda a cada equipo en la prueba grupal, se le sumaba una investigación de la Xunta de Galicia por un presunto empleo de marisco ilegal durante el cocinado en exteriores. Los crustáceos en cuestión eran bogavantes con huevas.

Pepe, Samantha y Jordi junto a Luis Veira

A través de Twitter, el pescador Rogelio Santos Queiruga era el encargado de alertar acerca de la prohibición de pescar estos mariscos, originando una nueva discusión que situaba otra vez en el epicentro de las críticas al espacio de Televisión Española: "Yo ahí veo bogavantes con huevas. [...] Está prohibidísimo pescarlos. No sé que pinta eso en un programa que ven cientos de miles de personas. Con eso contribuyen a que la gente pase de todo", expresaba indignado en la conocida red social.

Y esto va por esto. Yo ahí veo bogavantes con hueva. Corríjanme si me equivoco. Está prohibidísimo pescarlos. No se que pinta eso en un programa que ven cientos de miles de personas. Con eso contribuyen a que la gente pase de todo. pic.twitter.com/vxQkphB0lP — Rogelio Santos Queiruga (@QueirugaRogelio) October 6, 2021

Una vez estudiado lo ocurrido, el Gobierno gallego daba luz verde a una investigación, apoyándose en la normativa autonómica que regulariza los tamaños mínimos de productos pesqueros y que establece la "prohibición de retener a bordo, trasbordo, desembarco, transporte, almacenamiento, venta, exposición o comercialización de las hembras ovadas de los crustáceos independientemente de su tamaño". Finalmente, días después de que este asunto alcanzara alta cotas de protagonismo y pusiera en duda la legalidad del programa a la hora de realizar esta actividad, ha tenido lugar la resolución.

Polémica zanjada

Según informan a Europa Press fuentes de la Consellería do Mar, se ha certificado que no existe "ningún tipo de irregularidad" en lo acontecido, puesto que estos crustáceos eran un producto foráneo (no local). De este modo, el talent show queda eximido de cualquier tipo de sanción. Pese a ello, la Xunta no duda en reprobar la "mala praxis" del programa, renegando de que este "ficcionase la prueba en la que se emplearon los bogavantes dando a entender que eran gallegos cuando realmente no lo eran". Ajeno a todo esto, 'MasterChef Celebrity' continúa su triunfal camino en la noche de los lunes, donde lidera con contundencia sobre el resto de ofertas, habiéndose convertido además en uno de los espacios más exitosos del curso actual.