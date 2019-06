Yoli de 'GH 15', acusada de comprar ropa china y venderla como si fuera su propia colección

Yolanda Claramonte fue una de las concursantes más destacadas de 'GH 15', edición del reality a la que entró acompañada de su prima Alejandra González y donde se enamoró de Jonathan Pérez. Tras su paso por el concurso, la joven hizo su vida con el valenciano e incluso formaron una familia juntos, aunque a día de hoy están separados. Esto supuso un bache para ella pero la joven mamá decidió emprender su primer proyecto empresarial para intentar salir de su mala racha.

Vestido en la tienda de Yoli y vestido en la tienda online china

De esta manera, Yoli Claramonte se puso manos a la obra y a principios de junio de 2019 lanzó su colección de ropa dedicada a moda para madres e hijas. En la página web de la tienda es posible ver bonitos vestidos, conjuntos idénticos y fotos entrañables con su hija Valeria, pero los internautas pronto se dieron cuenta de algo: esa ropa no había sido diseñada por la exconcursante de 'GH 15' a pesar de que ella había asegurado en sus redes sociales que habían sido "meses de trabajo".

Y es que según indican los usuarios de las redes sociales, toda la ropa que Yoli Claramonte vende en su tienda es posible encontrarla en tiendas de ropa china online a un precio mucho más barato. Esto ha hecho que muchos de sus seguidores se hayan sentido estafados por la joven madrileña y por ende las redes se hayan llenado de críticas hacia el proyecto de la exconcursante.

Yoli GH15 ha "creado" una línea de ropa para que mamás e hijas vayan vestidas iguales (ojito a la horterada) y resulta que todo está en AliExpress a la mitad de precio de la que ella lo vende. Y se atreve a decir que le ha llevado mucho trabajo. CHILLO. pic.twitter.com/H2bLv37z3m — cri (@Critica__) 2 de junio de 2019

Su respuesta

Tras el gran revuelo que se ha formado, Yolanda Claramonte ha visto conveniente responder a través de Instagrama todos aquellos que la acusan de estafadora. "Las mujeres nos deberíamos apoyar entre nosotras", empezaba diciendo ella. "Los precios son súper bajos. Si hubiera diseñado yo las prendas, el costo sería súper elevado. Entonces, evidentemente, todas las prendas se compran al por mayor", continuaba explicando. "Lo primero es que yo no estoy matando a nadie. Estoy creando puestos de trabajo", añadía la joven madre. "Me llevo un margen súper pequeño, así que no sé qué de malo tiene eso", concluía Yoli, dando por zanjado el tema.