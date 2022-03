Estas son las 11 canciones de la primera gala del American Song Contest

El concurso, inspirado en el Festival de Eurovisión, se estrenará en la NBC.

NBC

NBC ha mostrado un aperitivo de lo que será la primera gala del American Song Contest. El famoso evento de entretenimiento donde Estados Unidos ha tomado inspiración del formato europeo del Festival de Eurovisión. Esta apuesta de NBC cuenta con actuaciones musicales originales en vivo, donde habrá 56 participantes compitiendo para ganar el premio a la Mejor Canción Original.

Los 56 mostraran los diferentes estilos y géneros que se encuentran en todo el territorio. El certamen, presentado por Kelly Clarkson y Snoop Dogg, tendrá ocho programas que se emitirán cada lunes a partir del 21 de marzo donde el voto del jurado y el público serán decisivos. En este primer recap se encuentran los primeros 11 artistas que participarán en la primera ronda de clasificación donde solo cuatro se clasificarán para la semifinal y otro de ellos será repescado.

En primera toma nos encontramos a la participante de Arkansas, Kelsey Lamb con su "Never Like This". Los siguientes concursantes que se jugarán la clasificación son: Ug Skywalkin representando a Indiana con "Love in my city", Alisabeth Von Presley para Iowa con "Wonder", Yam Haus, para Minnesota con "Ready to go", Keyone Starr (Mississipi) con "Fire", Alexa, representante de Oklahoma con "Wonderland", Christian Pagan (Puerto Rico) con "Loko", Hueston (Rhode Island) con "Held on too long", Wisconsin con Jake'O y el tema "Feel your love" y por último Ryan Charles por Wyoming con "New Boot Groofin'".