Anuncio de General Motors para la Super Bowl 2021, con Will Ferrell odiando Noruega

Kenan Thompson y Awkwafina también participan en este spot publicitario.

General Motors, una de las empresas más reconocidas al otro lado del charco, también quiere su hueco entre los spots que se verán durante la Super Bowl de 2021 en la madrugada del 7 al 8 de febrero. Al igual que otras tantas empresas, ha contado con rostros conocidos para ilustrar su promoción, que, en esta ocasión, son vehículos eléctricos.

Will Ferrell tiene un objetivo muy claro: acabar con Noruega, país que, según dice, odia en profundidad. Para ello, acude a casa de Kenan Thompson, quien está vestido de pirata porque está celebrando la fiesta de cumpleaños de una de sus hijas. Pero Ferrell no tiene tiempo para celebraciones y le emplaza a encontrarse con él en Noruega. El actor sigue buscando a más personas que le ayuden en su causa, así que, entre flecha y flecha, convence a Awkwafina para que le siga.

Pero parece ser que, por mucho coche eléctrico, es importante marcar bien la ruta en el navegador del GPS. Will Ferrell llega a un sitio que le parece precioso, pero descubre que está en Suecia y no en Noruega. Sus dos amigos no es que hayan tenido mejor suerte, pues han acabado perdidos en Finlandia entre nieve y alces que pasean por los caminos.