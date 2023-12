BBC comienza su informativo con una peineta de la presentadora Maryam Moshiri

BBC |

El informativo del miércoles 6 de diciembre de BBC News comenzó de una forma extraña e inesperada. Tras la habitual cuenta atrás con imágenes de Reino Unido que da paso al inicio del programa de noticias del mediodía, los espectadores pudieron ver a su presentadora, Maryam Moshiri, haciendo una peineta. La imagen fue captada por la cámara durante un segundo, el tiempo que tardó la iraní en dar entrada al informativo con rostro serio, que contrastaba con lo visto anteriormente: "En directo desde Londres, esto es BBC News".

El vídeo no ha tardado en dar la vuelta al mundo y en hacerse viral en redes sociales. Algunos usuarios se han tomado con humor el gesto de Moshiri. Otros, en cambio, se han molestado y piden, incluso, su despido de la cadena por ser "infantil y poco profesional". La periodista ya ha pedido disculpas a través de su cuenta personal de X (Twitter): "Ayer, antes del final de la cuenta atrás, estaba bromeando con el equipo en el plató".

La presentadora desveló que "estaba fingiendo hacer una cuenta regresiva mientras el director contaba desde diez hasta cero". "Cuando llegamos a uno, giré el dedo como una broma y no me di cuenta de que esto sería captado por la cámara", dijo Moshiri, que pidió perdón a la audiencia: "Fue una broma privada con el equipo y lamento mucho que saliera al aire. No era mi intención que esto sucediera y lo siento si ofendí o molesté a alguien". Por último, ha querido aclarar que el gesto no iba dirigido a los espectadores: "Era una broma tonta destinada a un pequeño número de mis compañeros".