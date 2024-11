Canal Quickie |

En la noche del 21 de noviembre, David Broncano hizo historia en la televisión española al denunciar las presiones que sufren algunos de sus invitados para ir antes a 'El hormiguero' que a 'La revuelta'. Rápidamente, extrabajadores del programa de Antena 3, así como otros rostros famosos, apoyaron las palabras del presentador de Televisión Española. Al día siguiente, este asunto ha seguido generando una fuerte corriente de opiniones.

'Ni que fuéramos Shhh' no se mantenía al margen de lo que había sucedido la noche anterior y plantaba sus sillas frente al pantallón para hablar del tema. Belén Esteban, como persona que ha acudido a los dos espacios recientemente, ha explicado su experiencia. "Yo creo que en el caso este para mí la culpa la tiene el representante", señalaba la colaboradora sobre lo que se había mencionado del acuerdo de exclusividad en televisión de Jorge Martín con 'El hormiguero'.

"Yo sinceramente no sé los problemas que ha tenido Broncano con 'El hormiguero' porque yo no tengo ni idea. Yo sí lo que tengo que decir es que yo sí he ido primero a Broncano y luego he ido a Pablo Motos y no ha pasado absolutamente nada", compartía su experiencia Belén Esteban, que aclaraba que no se quería posicionar ni de un lado ni de otro. A estas palabras hay que añadir que el caso de la madrileña es muy diferente al de otros famosos que acuden para promocionar sus proyectos, dado que Belén Esteban llevaba dos décadas sin pisar Antena 3 debido a su trabajo en Telecinco, algo que, en cambio, no le había impedido visitar 'La resistencia'.