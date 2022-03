Carla Díaz ('Élite 5'): "Estábamos bastante avisados del fenómeno y sabíamos a lo que veníamos"

Entrevistamos a actriz que da vida a Ari antes del estreno de la quinta temporada de 'Élite' mientras sigue el rodaje de la sexta.

Sergio Navarro

Tras la llegada de una segunda tanda de "Historias breves" de 'Élite', estamos expectantes a que se conozca la fecha de estreno de la quinta temporada. Nadie lo sabe, ni siquiera Carla Díaz: "No sé si está al caer y sería mentira si os dijera cualquier cosa", comenta prudente para no meter la pata. Eso sí, asegura que lo que está por llegar va a gustar mucho a los espectadores, siendo una tanda de capítulos "bastante guay". Durante la entrevista, recuerda cómo fue su fichaje, donde fueron advertidos del fenómeno al que estaban a punto de incorporarse y respira tranquila al recordar que, pese a ser Ari la víctima de la cuarta temporada, no acaba muerta siendo el final de su personaje. Por último, nos cuenta alguna novedad aunque mantiene sus labios cerrados al preguntarle por la relación de ella con Samuel, ahora que Guzmán ha dejado Las Encinas para recorrer mundo.

Titulares de Carla Díaz