El jueves 24 de octubre, 'La revuelta' cerró su semana recibiendo, supuestamente por primera vez, a Pantomima Full, el dúo cómico formado por Alberto Casado y Rober Bodegas, quienes ya formaban parte del equipo del programa en su etapa previa como 'La resistencia'. No obstante, los humoristas desvelaron que no era precisamente su primera visita, sino la tercera, tema que abordaron con humor en su sección después de las explicaciones de David Broncano.

David Broncano charla con Pantomima Full en 'La revuelta'

, declaró Alberto, después de saludar al presentador. "Nos preguntan: 'Oye, ¿a 'La revuelta cuándo vais, que no os veo nunca?'. Y te haces el loco, ¿sabes?", añadió el humorista, tras lo cual Rober confesó a la audiencia que. "Y nosotros al final somos veteranos y entendemos cómo va esto. Había pasado más veces ya en 'La resistencia', pero claro, esto es distinto, porque", declaró el gallego.

"¿Estoy a gusto cobrando dinero de todos los españoles y que ellos no reciban nada a cambio? Pues la verdad es que no. Me siento bastante incómodo con eso, porque es verdad que nosotros venimos, cobramos por nuestro trabajo, pero claro, te la quedas tú", prosiguió Rober, quien insistió a Broncano con el hecho de que "vengamos a entretenerte un rato, le cuesta un dinero a España". "Ya, perdón, perdón", soltó el presentador, momento en el que aclararon que el dúo había acudido ya dos veces más al programa.

Falta de tiempo y chistes "gravísimos"

Broncano aprovechó entonces para hacer un paréntesis, con el fin de contar "por qué las dos veces que habéis venido no se ha emitido", no sin antes subrayar que "las dos veces han estado muy bien". No obstante, el jienense explicó que "una de ellas estuvo muy bien, pero no dio tiempo, porque el programa a veces se alarga y luego tenemos setenta minutos de tiempo". "A ver cuánto llevamos hoy", bromeó Grison, ante lo que el presentador aseguró a Pantomima Full que "hoy entra seguro. Creo".

"La otra vez estaba muy gracioso, pero os metíais con todos los programas de Televisión Española, a saco", añadió Broncano, antes de desvelar que "hicisteis unos chistes con 'MasterChef' muy graciosos, pero gravísimos, cuando a continuación se emitía el programa", razón por la que llegaron a pensar que "nos van a echar la primera semana". "A ver, es que creo que para reírte de los demás, también te tienes que reír de ti", comentó Rober, antes de que él y su compañero continuaran con humor con el tema, como parte de su sección, que concluyó con la promesa de Broncano de que "hoy no caerá en saco roto esto que habéis hecho".