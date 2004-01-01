Claudia Salas ('Esa noche'): "Me asusta que tanta gente siga en el mismo sitio sabiendo que eso no va bien"

Publicado: Viernes 13 Marzo 2026 11:29 (hace 13 horas)|
Serie relacionada
Esa noche
2026 - Act
España 1 temporada 6 capítulos
CrimenMisterio
Titulares de 'Esa noche'
- Paula Usero: "Hay muchas cosas soterradas que parece que se han solucionado, pero cuando hay rabia, eso es pólvora"
- Claudia Salas: "Cuando ocurre un episodio en el que estalla algo, sale el reproche"
- C. S.: "Es importante el mensaje que se da de construir los vínculos aunque te vengan de cuna"
- C. S.: "Hay tanta gente que sigue en el mismo sitio sabiendo que eso no va bien que yo me asusto"
- C. S.: "Colocarte en un sitio de autocrítica es un esfuerzo que el día a día no te permite"
- C. S.: "Tú vas a terapia por la gente que no va"
- C. S.: "Tú puedes romper la cadena de una experiencia mala con tu madre y está en tu acción, aunque es difícil porque tu referente es nefasto"
- P. U.: "Pienso que hay algo karmático en que si tu madre ha sido de una manera determinada contigo, seas la mejor versión de la maternidad con tu bebé"
- P. U.: "Cris en Pamplona se sentía poco importante y en República Domicana encuentra su deseo vital, donde tener un cambio"
- P. U.: "Cris intenta distanciarse de la manipulación que sufría en Pamplona"
- P. U.: "Para mí era importante mostrar que el deseo de Cris no era estar en España con su familia, sino en otro lugar del mundo donde siente que hace falta"
- Clara Galle: "La forma en la que Elena se habla viene del trauma con su madre"
- C. G.: "Elena ha crecido con un colchón debajo, pero está en un momento en el que es consciente de que le han solucionado todo, pero a la vez quiere ser independiente y tiene miedo"
- C. G.: "Elena sabe lo que pasa y por eso se habla mal, pero ella no sabe solucionarse la vida porque tampoco la han dejado"