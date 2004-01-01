ENTREVISTA

Claudia Salas ('Esa noche'): "Me asusta que tanta gente siga en el mismo sitio sabiendo que eso no va bien"

La actriz se une a Clara Galle y Paula Usero para protagonizar la ficción de Netflix que se estrena el 13 de marzo.

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Fernando S. Palenzuela | Serie relacionada Esa noche 2026 - Act España 1 temporada 6 capítulos CrimenMisterio Titulares de 'Esa noche' Paula Usero: "Hay muchas cosas soterradas que parece que se han solucionado, pero cuando hay rabia, eso es pólvora"

Claudia Salas: "Cuando ocurre un episodio en el que estalla algo, sale el reproche"

C. S.: "Es importante el mensaje que se da de construir los vínculos aunque te vengan de cuna"

C. S.: "Hay tanta gente que sigue en el mismo sitio sabiendo que eso no va bien que yo me asusto"

C. S.: "Colocarte en un sitio de autocrítica es un esfuerzo que el día a día no te permite"

C. S.: "Tú vas a terapia por la gente que no va"

C. S.: "Tú puedes romper la cadena de una experiencia mala con tu madre y está en tu acción, aunque es difícil porque tu referente es nefasto"

P. U.: "Pienso que hay algo karmático en que si tu madre ha sido de una manera determinada contigo, seas la mejor versión de la maternidad con tu bebé"

P. U.: "Cris en Pamplona se sentía poco importante y en República Domicana encuentra su deseo vital, donde tener un cambio"

P. U.: "Cris intenta distanciarse de la manipulación que sufría en Pamplona"

P. U.: "Para mí era importante mostrar que el deseo de Cris no era estar en España con su familia, sino en otro lugar del mundo donde siente que hace falta"

Clara Galle: "La forma en la que Elena se habla viene del trauma con su madre"

C. G.: "Elena ha crecido con un colchón debajo, pero está en un momento en el que es consciente de que le han solucionado todo, pero a la vez quiere ser independiente y tiene miedo"

C. G.: "Elena sabe lo que pasa y por eso se habla mal, pero ella no sabe solucionarse la vida porque tampoco la han dejado"

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