Cristina Ramos: "¿Por qué no puedo representar en Eurovisión a cualquier país que confíe en mí?"

La cantante opta a representar a San Marino en Eurovisión 2022: "Llego al festival 'Una voce per San Marino' por una invitación del país y no podía decir que no".

Almudena M. Lizana / Héctor Alabadí / Sergio Navarro

Titulares de Cristina Ramos "Llego al festival por una invitación del país y no podía decir que no"

"En todos los certámenes a los que me he presentado mi idea siempre ha sido ir sin expectativas"

"El día de mi cumpleaños va a ser de sorpresas y hemos decidido guardar hasta el último momento lo que vamos a presentar"

"El tema que llevo es algo muy en mi línea, muy Cristina Ramos y que lo voy a disfrutar mucho"

"Va a haber mezclas de idiomas, que si no no sería Cristina Ramos"

"Tenemos pocos días para la actuación y estamos en proceso de realizar algo que sorprenda"

"Estoy muy ilusionada porque lo estamos creando me gusta mucho"

"Si nosotros lo disfrutamos, es más fácil que el público también lo disfrute"

"Yo me he presentado a 'La Voz México', que es un certamen que representa un país, pero no tiene por qué representarlo una persona de ese país"

"La música no tiene fronteras y si ese tema trasciende, ¿por qué no puedo representar yo a cualquier país que confíe en mí?"

"Oportunidades en España hay muchas, pero cuantos más artistas hay... las oportunidades son las que son"

"Cada uno tiene su opinión y sus gustos, pero no entiendo el odio"

"Si te parece que ha habido tongo, habla del tongo, pero no dilapides a la persona que ha trabajado muchísimo"

"No puedes desear la muerte a alguien porque haya ganado"

"¿Si estoy preparada para los eurodramas? Creo que sí porque vivo en mi burbuja"

"Hay que centrarte en lo que vas a hacer y no lo que hacen los demás, porque pierdes mucha energía"

"En todos los programas ha habido discrepancias con lo que dice el jurado"

"Para mí es un plus que en España se vaya a ver la gala de 'Una voce per San Marino' en TEN"

"La idea es que la canción cambie a mitad; es lo que he hecho siempre y llama la atención"

"Espero llevarme muy buenos amigos de esta experiencia en San Marino"

"Si te pones a mirar el Benidorm Fest, yo veo que hay artistas maravillosos"

"Los artistas que seleccionaron para el Benidorm Fest está muy a la altura de lo que queremos presentar"

"Si recibo una invitación para el Benidorm Fest, por supuesto que voy a ir"

"Me ilusiona mucho todo lo que han conseguido con el Benidorm Fest; me lo pasé genial viéndolo"

"Chanel me parece que es una artistaza, una persona que lleva currándoselo desde el minuto 1"

"Como cantante y artista veo que Chanel ha hecho un trabajo al nivel de las más grandes"

"Si llego a Turín, Chanel y yo vamos a hacer mucha piña"

"Para mi nuevo disco, había temas en inglés que nos daba pena dejarlos fuera y así también darle cabida para todo el público anglosajón"

