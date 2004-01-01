FormulaTV
Dafne Mugler ('Drag Race 5'): "Como bailarín he vivido situaciones más precarias que como drag"

La reina nos cuenta que se veía finalista e incluso ganadora de la edición.

Almudena M. Lizana / Sergio NavarroPublicado: Miércoles 26 Noviembre 2025 09:24 (hace 1 hora)

Programa relacionado

Drag Race España

2021 - Act

España

Talent

7,7

Popularidad: #45 de 2.124

Titulares de Dafne Mugler

  • "Tengo una mente competitiva muy fuerte y dije: yo gano 'Drag Race' por mis cojones'"
  • "Me quedé muerta cuando acabó el programa y me llegaban mensajes de gente apoyándome"
  • "Suelo ver el programa en casa con gente muy allegada y fue precioso"
  • "Es la segunda vez que me presentaba, pero la primera llevaba muy poco tiempo haciendo drag"
  • "Llevo desde los 12 años viendo 'RuPaul's Drag Race', lo veía a

