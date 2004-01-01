Disney Channel confirma su regreso a España y las series de su nueva etapa

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Disney Channel ya ha hecho oficial su regreso a la televisión. Después de su adiós tras 27 años en nuestro país, con diferentes etapas tanto en el universo de pago como en TDT, la compañía ha compartido una promo en la que anuncia que el mítico canal regresa y absorberá el dial de Disney Jr. en la televisión de pago.

Y precisamente por esta absorción, algunas de las series de Disney Jr. se mantendrán en antena para seguir atrayendo frente al televisor al público infantil. Así, el vídeo promocional informa de que 'Bluey', 'La casa de Mickey Mouse', 'Spidey y su superequipo' y 'Superkitties' seguirán en la franja que se mantenga para este target.

Por otro lado, han compartido que 'Las aventuras de Ladybug', 'Phineas y Ferb', 'Los Green en la gran ciudad' y 'Kiff' irán dirigidos a un público de un perfil más juvenil, intentando atraer así a ese segmento de la población de vuelta a la factoría. La llegada de Disney Channel a la televisión está prevista para el 1 de abril, 15 meses después de su desaparición. No obstante, esta fecha es orientativa, pues la compañía no ha especificado aún el día en el que el canal estará disponible en los principales operadores.