Marvel estará muy activa a lo largo de 2025. Tras un año en el que el ritmo de lanzamientos superheroicos se ha relajado, Disney+ ha preparado todo un arsenal de proyectos para sorprender al público a lo largo de los próximos meses. Y para anunciar para cuándo podemos esperarlos, la plataforma de streaming ha compartido un avance al que han podido acceder los usuarios dentro del propio catálogo, como apunta ComicBook.

En este adelanto se ven nuevas imágenes de títulos como 'Daredevil: Born Again', 'Ironheart' o 'Wonder Man', que serán los platos fuertes de acción real de cara a 2025. Como ya se había desvelado previamente, el regreso de Matt Murdock estará disponible a partir del 4 de marzo, mientras que el lanzamiento de 'Ironheart', que tanto se ha dilatado, ocurrirá finalmente el 24 de junio, y el de 'Wonder Man' tendrá lugar en algún momento de diciembre del año que viene.

En lo que respecta a la animación, antes de que termine 2024 tendremos una nueva dosis de '¿Qué pasaría si...?', cuya tercera temporada verá la luz el 22 de diciembre. Y ya en 2025 llegarán otras tres producciones originales: 'Your Friendly Neighborhood Spider-Man' (29 de enero), 'Eyes of Wakanda' (6 de agosto) y 'Marvel Zombies' (octubre). Además, se indica que 'Deadpool y Lobezno' estará disponible desde el 12 de noviembre.