La prensa y gran parte de la sociedad española dictaron sentencia antes de que lo hiciesen los magistrados.

HBO Max

HBO Max desembarca en España con una declaración de intenciones: indagar en uno de los juicios mediáticos más sonados de la historia televisiva española con 'Dolores: la verdad sobre el caso Wanninkhof'. La muerde de Rocío Wanninkhof en octubre de 1999 conmocionó a la población y sembró el miedo de nuevo en nuestro país años después del traumático caso Alcàsser. Sin embargo, la necesidad de encontrar al culpable señaló a Dolores Vázquez, quien llegó a entrar en prisión.

Pese a no ser la autora del asesinato, la España del siglo XX decidió inculparla, algo que también ocurrió en los juzgados. La protagonista del documental llegó a estar un año en prisión, sin haber cometido el delito de asesinato por el que fue encarcelada: "Ese día dejé de creer", asegura Dolores frente a cámara.

La entonces habitante de la malagueña ciudad de Mijas rompe su silencio de nuevo, más de veinte años después de ser puesta en libertad: "La prensa vendió una imagen de mí que no era yo. Me hizo un juicio paralelo". La verdad está a punto de salir a la luz desde las pantallas de HBO Max y, lo más importante, que los espectadores conozcan todo lo que vivió la víctima de un compendio de calumnias públicas: "Daban por hecho que era yo y no había nada más. No tenía ni voz ni palabra".