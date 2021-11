El actor turco da vida a un joven atrevido y con las ideas claras, cuyo destino se cruza con el de una chica tierna que busca un hombre del que enamorarse.

Can Yaman se vuelve a convertir en todo un "turkish lover" para su nuevo proyecto. El actor protagoniza 'El hombre equivocado' ('Bay Yanlış'), la nueva telenovela turca que llega a Nova el 25 de noviembre de 2021 a partir de las 22:30h. Aquí, el que fuera protagonista de 'Dolunay' da vida a Özgür Atasoy, un joven que bien podría encarnar la definición de "mujeriego" que aparece en el diccionario. Özgur es un chico que tiene las cosas muy claras y sabe que ninguna chica podrá ocupar su corazón más de una noche. Sin embargo, todo podría cambiar con la llegada de Ezgi, una chica que no ha tenido nada de suerte en el amor.

Ezgi es la viva imagen de la inocencia y la delicadeza. La joven está atravesando un bache que parece no tener fin: descubre que su pareja le engaña, está sin trabajo, sufre un accidente de coche e incluso tiene que ser testigo de cómo su exnovio pide matrimonio a otra delante de ella. Todo esto sumado a que sus amigas no paran de decirle que deje de juntarse con chicos que no merecen la pena y que solo la utilizan. Ezgi se da cuenta de que necesita un cambio en su vida y ahí es donde aparece Özgur.

Ambos personajes se conocen por casualidades del destino en el lugar de trabajo del que da vida Can Yaman. Pertenecen a mundos opuestos, pero parece que se complementan mejor de lo que parece. Özgur piensa que Ezgi es "especial" y ella ve en él a un hombre comprensivo y sensible, pero, más allá de todo esto, el protagonista tiene las técnicas de seducción que ella necesita y, por otro lado, Ezgi reúne las características de "novia momentánea perfecta" que Özgur quiere para que su madre deje de preocuparse por él. Este intercambio "interesado" hará que ambos protagonistas entren en una espiral de la que no podrán salir.