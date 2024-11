'El juego del calamar' desata el caos en el frenético tráiler de la segunda temporada

Netflix |

La espera ha sido larga, pero 'El juego del calamar' ya está ultimando todos los detalles para regresar este mismo año. La ficción surcoreana, que es el mayor éxito original de Netflix hasta la fecha, volverá el 26 de diciembre con su segunda tanda, en la cual Gi-hun volverá a participar en la sádica sucesión de pruebas de la que consiguió salir con vida previamente.

En esta ocasión, su objetivo no será lucrarse al ganar el multimillonario premio, sino vengarse de sus organizadores detonando el evento desde dentro. El tráiler de los nuevos episodios muestra esta nueva faceta del personaje interpretado por Lee Jung-jae, que tratará de ayudar al resto de concursantes para que no pierdan la vida. Sin embargo, los desesperados participantes tendrán otras metas en mente y, como no podía ser de otra manera, será muy difícil controlar a los centenares de personas recluidas en las instalaciones.

Hwang Dong-hyuk se mantiene como el principal responsable creativo en esta segunda temporada, así como en una tercera que no se hará tanto de rogar, ya que está previsto que esa entrega, que será la última, vea la luz en algún momento de 2025. Además, la franquicia seguirá creciendo con otra edición del reality y, si los rumores desembocan en certezas, David Fincher podría estar desarrollando su propia versión dentro de este despiadado universo.