La plataforma de streaming ha retransmitido un spot durante el evento deportivo que recopila sus principales lanzamientos .

AMC+

AMC ha querido dar un empujón a su plataforma de streaming con un spot durante la Super Bowl. El conciso anuncio de treinta segundos expone las grandes bazas de AMC+ para el futuro cercano, y su versión alargada de un minuto nos permite ver en más profundidad cada uno de esos títulos, algunos de los cuales ya tienen fecha de estreno.

Las apuestas más cercanas son 'The Walking Dead', que ya ha arrancado el segundo bloque de su temporada final en el servicio digital; el drama '61st Street', que se adentra en los terrenos más escabrosos del sistema judicial estadounidense; la última entrega de 'Killing Eve', que cerrará la atípica aventura de Eve Polastri y Villanelle; y la sexta temporada de 'Better Call Saul', que supondrá su adiós definitivo, dividido en dos partes.

De cara al futuro también nos encontramos con lo nuevo de 'Fear The Walking Dead' y 'Gangs of London' y con títulos inéditos como la antología episódica 'Tales of The Walking Dead', la utópica 'Moonhaven', el thriller psicológico 'Dark Winds', el ecléctico spaghetti western 'That Dirty Black Bag' y la esperada 'Entrevista con el vampiro', que adapta la conocida obra de Anne Rice que ya pasó por la gran pantalla.