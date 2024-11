¿Está Le Cocó cada vez más cerca de la corona de 'Drag Race España 4' tras su impecable roast?

Almudena M. Lizana / Sergio Navarro |

En el octavo episodio de la cuarta temporada de 'Drag Race España', las seis reinas que han llegado hasta este momento de la competición han tenido que enfrentarse al roast, la prueba de comedia en el que las drag queens deben prepararse un monólogo donde ridiculizan a compañeras, jurado o incluso a la presentadora, aunque siempre en tono de comedia.

Tras ganar el mini reto, Megui Yeillow decidió cómo repartir los premios Marichocho que iban a recoger todas ellas en la prueba además de escoger el orden para salir. Empezó Chloe Vittu con un monólogo divertido y ocurrente, pero en segunda posición Le Cocó brilló con sus afiladas bromas y se metió al público al bolsillo.

En tercer lugar, La Niña Delantro hizo algunas buenas bromas, pero en otras ocasiones los chistes no aterrizaron del todo bien, sobre todo en una de las mesas de las eliminadas, que mantuvieron una postura reprochable con algunas de las reinas. En cuarto lugar, Mariana Stars tuvo miedo de ofender al hacer el roast y la parte Miss de su personaje no la dejó hacer este reto en condiciones. Vampirashian fue la quinta en salir y, a pesar de que tuvo momentos graciosos debido a su simpatía, no llegó a destacar. Finalmente, Megui Yeillow cerraba el roast con un monólogo atropellado y lleno de nervios.

La pasarela con el título 'Tocada y no hundida' mostró seis buenos looks por parte de las reinas, destacando el homenaje al 'Titanic' de Le Cocó, quien ganó el episodio, consiguiendo así su segundo win en el concurso, encaminando su recta final del concurso hacia la corona. Para terminar, la eliminada fue finalmente Megui Yeillow tras perder el lip sync contra Mariana Stars.