'Supervivientes: Conexión Honduras' sumó su quinta gala semanal a cargo de Sandra Barneda la noche del domingo 6 de abril. Como ocurría la semana anterior, la gala incluyó la expulsión definitiva entre los habitantes de Playa Misterio, la segunda de la edición, cuya votación puso punto final al concurso de Ángela Ponce.

Makoke, Manuel, Nieves y Ángela participan en el juego de líder en 'Supervivientes 2025'

Como ocurría el pasado domingo, los cuatro habitantes de Playa Misterio, incluyendo a la recién llegada Makoke, disputaron un nuevo juego de líder, el mismo que sus compañeros, en el que debían aguantar colgados sobre el mar el máximo tiempo posible. Un objetivo que cumplió Nieves Bolós quien, por segunda vez consecutiva, conseguía el collar de líder y, con ello, se libraba de tener su futuro en el reality en manos de los espectadores, al contrario que Makoke, Manuel González y Ángela.

"Estoy nervioso, expectante a ver qué puede pasar, pero con muchas ganas de que la gente me dé ese aliento para poder seguir una semana más, porque para mí es una ilusión y un sueño", confesaba Manuel, tras saber que volvía a tener su concurso en juego, razón por la que el gaditano pidió "a la gente que confíe en mí y me dé ese apoyo, que lo recompensaré". "Yo bien, después de salvarme la semana pasada, lo recibí como un abrazo de España y me gustaría volver a salvarme. Pero yo acepto la vida como va viniendo y como la audiencia quiera, porque son quienes mandan aquí", declaró por su parte Ángela.

Makoke, Manuel, Ángela y Nieves en Playa Misterio en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

"Me llevo a mis compañeros en el corazón"

En cuanto a Makoke, quien se sumó a sus nuevos compañeros en la gala del jueves, reconoció estar también "expectante, me quiero quedar pero sí que estos días lo he pasado muy mal, porque la espalda me duele muchísimo, dormir aquí me está haciendo mella". "Al final me he ido dos días del reality, al hospital, y no está siendo fácil", añadió la concursante, al recordar el tiempo que había pasado aislada tras su mala caída, antes de que las pruebas médicas le permitieran seguir en el concurso. "Si el público quiere que me quede, lo haré encantada, y si quiere que me caya, también. Aunque prefiero quedarme", remató la malagueña.

Con los votos repartidos en un 56%, un 28% y un 16%, Barneda procedió a anunciar a Manuel como primer salvado una vez más, lo que dejaba un "duelo final" entre Ángela y Makoke, quien se mostró pesimista ante su posible salvación, dado que "a mí siempre me han echado a la calle". "Independientemente de lo que pase esta noche, me siento súper afortunada de haber podido vivir esta experiencia, de haberme superado. Tengo la sensación de que, si me voy, lo haré sabiendo que puedo sobrevivir y me llevo a mis compañeros en el corazón", declaró la sevillana, antes de conocer el final de su concurso con la salvación de su compañera, lo que desató el llanto en sus compañeros.