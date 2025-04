Por Redacción |

El 2 de abril de 2025, se publicaba una lista de "los 30 más poderosos del cine y la televisión en España", basándose tanto en la trayectoria global de cada persona, pero sobre todo fijándose en "los hitos más destacables del año anterior". Bajo esta premisa, el artículo de Vanity Fair ha sido compartido en redes sociales por una usuaria que ha destacado la figura de Candela Peña dentro de este reportaje.

La reacción de la actriz ha generado mucha repercusión. "Primera noticia, pero debería hacer una reflexión. En cinco años no he rodado una película y en dos años tras 'El caso Asunta', solo un capítulo en otra serie", explicaba la intérprete, alzando la voz sobre su situación laboral desde hace unos años.

Candela Peña y Marc Giró en 'Late Xou'

"En casa se come gracias a 8 minutos en el 'Late Xou' cada dos o tres semanas. Si fuera yo influyente, mi situación sería otra", terminaba diciendo Candela Peña, dejando claro que ella "no come" de la influencia ni del prestigio, sino gracias a su sección en el programa presentado por Marc Giró, ahora emitido en La 1.

Muy premiada

Para recalcar su intención con el mensaje que acababa de dejar en redes sociales, Candela Peña remataba contando que "en absoluto es queja, es la realidad", enfatizando esta última con mayúsculas. Y es que el último trabajo en una serie, sin tener en cuenta 'El caso Asunta' tal y como ya ha recordado Peña, se data de 2021 con 'Maricón perdido' y 'Hierro', ficción por la que cosechó hasta cinco premios.