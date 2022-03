La artista interpretará una canción en neerlandés por primera vez desde el año 2010 tras un mal resultado en la pasada edición.

UER

Países Bajos vuelve pisando fuerte en el Festival de Eurovisión 2022. La televisión pública neerlandesa AVROTROS ha decidido escoger a la solista S10 para ser la abanderada del país en esta edición del certamen, que se celebrará en mayo en Turín. La cantante, cuyo estilo de música se encuentra entre el pop y el rap, ya ha lanzado su segundo disco al mercado, y aunque su carrera profesional todavía es efímera, el ente público ha apostado por ella mediante una elección interna. Para ellos se trata de una decisión arriesgada, pero con la que seguro lanzará a la joven al mercado europeo.

Tras una débil participación como anfitrión en 2021 con Jeangu Macrooy y "Birth Of A New Age", el país regresa con el tema "De Diepte", una balada pop interpretada en neerlandés y que S10 defenderá en la primera semifinal, que se celebrará el 10 de mayo en Turín. Al no contar con el beneficio de albergar el festival como sucedía el año pasado, el país deberá pasar por este obstáculo para alcanzar la ansiada final. Países Bajos ha llegado a conseguir la victoria hasta en 5 ocasiones desde su primera participación y este año luchará por conseguir, de nuevo, un puesto alto en el festival.