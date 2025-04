UER |

Sissal Jóhanna Norðberg Niclase, artísticamente reconocida como Sissal, es una cantante originaria de Tórshavn, Islas Feroe, que actualmente reside en Copenhague, Dinamarca. La artista lanzó su primera canción en 2005, pero no es hasta el 2025 cuando estrenó su primer álbum llamado 'Hear me now'.

Un mes después de sacar este primer álbum de estudio, Sissal fue anunciada como una de las participantes del Dansk Melodi Grand Prix, la preselección danesa en la que después se erigió como ganadora con la canción 'Hallucination', convirtiéndose en la representante de Dinamarca en el Festival de Eurovisión 2025.

La canción, coescrita por Sissal junto a Malthe Johansen, Chris Chordz, Line Spangsberg, Marcus Winther-John, Linnea Deb y Melanie Wehbe, aborda la experiencia de una conexión tan intensa con alguien que parece una alucinación. Respecto al estilo del tema, 'Hallucination' es un pop electrónico con influencias escandinavas y está producida por Chris Rohde-Frisk, Joy Deb, Malthe Johansen y Linnea Deb.

La cantante actuará en la segunda semifinal del certamen europeo, más concretamente en el puesto número 11, donde se espera que la artista rompa con la mala racha de Dinamarca en cuanto a su clasificación para la final.