Arrancamos las reacciones eurovisivas con los temas "Intention", "Lights Off", "That's rich" y "Sekret".

Sergio Navarro / Héctor Alabadí / Almudena M. Lizana

La celebración de la 66ª edición del Festival de Eurovisión 2022 está cada vez más cerca y es momento de empezar a analizar las canciones que ya han salido a la luz. La primera de ellas es la de Bulgaria, del grupo de rock Intelligent Music Project. Esta banda nos presenta "Intention", un tema elegido de forma interna que dio el pistoletazo de salida a la temporada eurovisiva al ser la primera canción anunciada para el certamen.

En segundo lugar, opinamos sobre We Are Domi y su canción "Lights Off", un single que ganó la preselección de República Checa y conquistó al jurado del ESCZ 2022. En tercer lugar, analizamos la apuesta de Irlanda para Turín. Se trata de una joven llamada Brooke Scullion que defiende el tema "That's rich" y que ha ganado la preselección organizada por RTÉ. Brooke recibió el 78% de los votos, consiguiendo los 12 puntos tanto del jurado internacional como del televoto, aunque tan solo cuatro por parte del jurado nacional.

Por último, hablamos de "Sekret", el tema que presentó Ronela Hajati en la preselección de Albania llamada el Festivali i Këngës, en el que se selecciona el intérprete y la canción. Tras tres galas con diferente temática que se celebraron el 27, 28 y 29 de diciembre de 2021, la fuerza y la apuesta innovadora para el país de Hajati consiguió convertirse en la representante de Albania para Eurovisión 2022. ¿Qué os parecen a vosotros estas cuatro candidaturas?