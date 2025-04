Almudena M. Lizana / Héctor Alabadí / Sergio Navarro |

En el segundo Eurovisión Diaries reaccionando y analizando las canciones del Festival de Eurovisión 2025, arrancamos con una de las grandes favoritas de la edición si nos basamos en las apuestas de pago. Se trata de Erika Vikman y su 'Ich Komme', que representa a Finlandia. La cantante se encuentra sexta en la lista que acabamos de mencionar y tiene a Sergio Jaén como director creativo de su puesta en escena.

En segundo lugar, y tan solo un puesto más abajo en apuestas, hablamos de Red Sebastian y su 'Strobe lights', otra de las apuestas destacadas de la temporada. El joven, que representa a Bélgica, cuenta con un gran apoyo entre el público eurofán y su puesta en escena en la preselección belga brilla por su iluminación.

Pasando a Estonia, reaccionamos de Tommy Cash y su 'Espresso macchiato', que divida la opinión de muchos, al igual que él divide su outfit en su videoclip. En cuarto lugar, valoramos a Klavdia y su 'Asteromata', una power ballad por parte del país mediterráneo. Continuamos con Albania, otro país que ha destacado positivamente gracias a la mezcla de lo folk y ciertos toques más actuales, dando como resultado 'Zjerm', el tema con el que Shkodra Elektronike representa al país balcánico.

Respecto a Luxemburgo, el pequeño país vuelve a apostar por un tema en francés con 'La poupée monte le son' de Laura Thorn, que juega a ser una muñeca en su puesta en escena. Para terminar, analizamos la canción de Remember Monday, el trío country que representa a Reino Unido con 'What The Hell Just Happened?'.