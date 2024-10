UER |

Tras una votación online, Alemania ha elegido a su representante para el Festival de Eurovisión Junior 2024. Bjarne ha sido el elegido con su canción 'Save The Best For Us', después de quedar primero en las votaciones del público y el jurado internacional de expertos, imponiéndose ante los otros cuatro finalistas que competían por el puesto en el certamen. El pequeño cantante actuará en La Caja Mágica de Madrid el próximo 16 de noviembre.

Bjarne, que tiene 10 años y cumplirá 11 el día en el que se celebra Eurovisión Junior 2024, vive en Diezpholz, en la Baja Sajonia alemana, toca la guitarra y empezó a cantar a los 2 años. El joven artista se dio a conocer en la duodécima edición de la versión alemana de 'La Voz Kids', donde llegó a las semifinales acompañado de su coach, el cantante español Álvaro Soler.

Además, Bjarne es una pequeña celebridad en Alemania, ya que cuenta con más de 200 mil seguidores en sus cuentas de Instagram y TikTok. La canción con la que representará a su país, 'Save The Best For Us', es una balada cargada de mensaje en la que se reivindica la importancia de cuidar el mundo que nos rodea. El tema es un llamamiento a los adultos para que dejen un buen planeta a las generaciones futuras.