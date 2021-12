La surrealista felicitación navideña de Yolanda Ramos al estilo caganer

La humorista envió un mensaje muy "especial", dándole su toque de comedia.

Yolanda Ramos

Yolanda Ramos aprovechó que los domingos son días aburridos para sorprender a sus seguidores con un inesperado vídeo. La actriz hizo una inigualable felicitación navideña en la que aparece al más puro estilo caganer, imitando a la popular figura del portal de Belén. Simulando una situación un tanto escatológica, Ramos se dirige a su público con un mensaje para estas fechas tan señaladas. Además, se atreve a pronunciar unas palabras en tres idiomas diferentes.

La intérprete comienza el vídeo diciendo: "En castellano, el caganer os desea felices fiestas", y, acto seguido, lo pronuncia en catalán e inglés, dejando claro su gran dominio de idiomas. ¿Habrá desbancado a Aramís Fuster? La catalana, haciendo gala de su gran sentido del humor, quiso poner su toque único y característico para que su felicitación fuera especial y estamos seguros de que lo consiguió.

Las reacciones no se hicieron esperar y tanto sus seguidores como algunos compañeros de profesión comentaron la ocurrencia y el talento de la humorista: "Yolanda, no es verdad", señaló incrédula Ana Milán. La surrealista escena hizo reír a algunos rostros conocidos como Susi Caramelo, Amor Romeira, Máximo Huerta, Arturo Valls y José Corbacho, quien la calificó como "diosa". Una vez más, la actriz demuestra que su imaginación para hacer reír al público no tiene limites: "Inspiración en domingo. Os amo a todos", bromeó.