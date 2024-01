Las filtraciones del Benidorm Fest 2024, a examen: Así lo vivieron los artistas

Almudena M. Lizana / Héctor Alabadí |

Pocos días antes del lanzamiento de las 16 canciones del Benidorm Fest 2024, la mayoría de los temas seleccionados para la tercera edición de la preselección española para Eurovisión se filtraron en redes sociales, adelantándose a la fecha oficial que había planteado Radio Televisión Española. Aprovechando la rueda de prensa de presentación de las canciones, charlamos con algunos de los artistas sobre lo que había ocurrido, contándonos cómo se habían enfrentado a la filtración de algunas demos y masters finales.

Por su parte, Almácor explicaba que no estuvo muy pendiente, pero que prefería no darle importancia. Además, el joven de Villena opinaba que lo importante es que se escuche música. Angy Fernández nos contó que tampoco estuvo muy al tanto de lo que ocurrió, pero ha querido tomárselo con calma y señala que incluso le ha parecido hasta gracioso. Sofia Coll estaba contenta ya que la recepción de "Here to stay" había sido buena y Dellacruz comentaba que son cosas que pasan, aunque él ha indicado que lo que se escuchó fue una demo y no la versión final de 'Beso en la mañana'.

Además, Jorge González se mostraba algo decepcionado con la filtración ya que se escuchó una versión previa y con una sorpresa que el artista de "Caliente" quería preservar. Por último, Roger Padrós, que fue de los pocos temas que no se filtró, realizó una crítica a las ansias de la sociedad y defendió el trabajo que hay detrás de un tema como el suyo.