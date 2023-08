Florentino Fernández: "'Me resbala' es mítico de la televisión, de risas, sin ninguna pretensión"

Almudena M. Lizana |

Florentino Fernández es uno de los participantes de la edición de 'Me resbala en Telecinco. El actor y cómico, que ya ha estado en temporadas anteriores en Antena 3, nos cuenta cómo ha vivido el rodaje de los programas para Mediaset España. Además, el nuevo jurado de 'Got Talent España' asegura que cualquiera puede jugar a 'Me resbala', ya que lo importante es la actitud y las risas. Por último, Flo señala a su compañero más picajoso en el juego.

Titulares de Florentino Fernández