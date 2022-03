El momento se ha producido en 'El cascabel' durante la intervención de Íñigo Palomar.

Trece

Desde 'El cascabel' daban paso a Íñigo Palomar para informar sobre el conflicto en Ucrania. El reportero comentaba que se habían desplazado hasta la frontera y que incluso habían entrado en el país atacado, viendo a gran multitud de ciudadanos queriendo salir hacia Polonia u otras zonas. Vio momentos tristes de separaciones, despedidas de familiares que "seguramente no van a volver a ver, porque Rusia va a acabar ganando esta guerra y esos padres y maridos se dirigen a un futuro incierto", comentaba.

El presentador del espacio, Antonio Jiménez, quería saber más detalles sobre la situación de estas personas, y es aquí cuando Palomar hizo un comentario que está siendo muy criticado por los usuarios. "La situación es de gente como tú o como yo. He visto bolsos de Dolce & Gabbana, ropa de Louis Vuitton. O sea, gente que podría estar en Madrid perfectamente. Es gente como nosotros, y viven en unas condiciones totalmente deplorables: confinados en centros comerciales que se convierten en centros de refugiados, afinados en estaciones... las condiciones son lamentables".

Multitud de críticas

Como era de esperar, este comentario ha indignado a muchos usuarios de las redes sociales, que no han dudado en expresar su opinión (y gran cantidad de insultos) de este momento "vergonzoso": "¿Pero esta gente en qué mundo vive?" o "Gente como nosotros dice, con Dolces y Gabbanas y Louis Vuittones, ¿pero a qué especie pertenece esta gente?", se preguntaban algunos espectadores del fragmento..

"A ver si ahora hay también refugiados de primera y de segunda o tercera", expresaba un tuitero mientras que otro denunciaba con ironía: "Luego usan el mismo argumento con los sirios refugiados para denunciar que vienen a conquistarnos. 'Pero mira, si tienen móviles mejor que el mío!'". Por último, uno de los más críticos ha subrayado que "hay que entender que esta gente no se preocupa de informar, sino de medrar en un entorno propicio a este tipo de discursos".

La disculpa del reportero por el comentario

Tras el repercusión que se ha formado con este fragmento, el propio Íñigo Palomar se ha visto obligado a dar explicaciones en redes sociales y ha querido matizar sus palabras en FormulaTV. "Me ha molestado lo ocurrido porque es un momento de improvisación con Antonio Jiménez, donde intentamos darle naturalidad. Quizás he pecado de juventud e inexperiencia, porque llevo muy poco en la televisión. No me supe explicar bien", comenta a este portal. "Me da rabia que, después de tantas horas de tensión en Ucrania, solo se viralicen estos segundos. No es plato de buen gusto", añade.

Su intención era contar que cuando cruzaron la frontera les "sorprendió mucho cómo iba vestida la gente que estaba en la cola". "Me quedé con la imagen del bolso porque entrevisté a una refugiada que iba como un pincel. Da igual que tengas un bolso, una chaqueta o tu origen, porque la cola la vas a tener que hacer igual", argumenta el periodista de 22 años.